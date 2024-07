La acidez de la salsa de tomate sin dudas hace que muchos a quienes les cae mal la eviten. Sin embargo, una de las opciones más usadas es el azúcar. No obstante, no sería la más “efectiva” según lo dio a conocer el chef @marguzcocinero.

A través de un breve video, explicó el truco definitivo para que la salsa de tomate no quede ácida. “No uses azúcar, no sirve. Solo no vas a sentirla en el paladar. Pero después tu cuerpo va a sentir la acidez”, explicó el chef antes de mostrar el ingrediente secreto: el bicarbonato de sodio

En el video, explicó que se trata de una respuesta “química” mediante la utilización de una sustancia alcalina lo que quita definitivamente la acidez.

“La mitad de una cuchara de té ( de bicarbonato) alcanza para neutralizar la acidez de medio kilo de tomate”, confesó, y explicó que el bicarbonato se le agrega a la salsa directamente para que esta haga efecto.

