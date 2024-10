A través de una conferencia de prensa brindada este martes por la tarde, el secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, Héctor González, advirtió que la intervención en la Cooperativa Eléctrica de Trelew “por sí misma no va a resolver nada”.

El dirigente sindical puso un manto de dudas sobre el proceso de intervención en Trelew y sobre la figura del interventor Matías Bourdieu.

Junto a su hermano y secretario adjunto, Rogelio González, dijeron que es raro que un hombre de buen vivir venga a meterse en este asunto y dijeron que no cuenta con buenos antecedentes en la materia, aunque quizás de grande haya cambiado de opinión.

Héctor González remarcó que el gremio “no permitirá que se toquen los derechos adquiridos de ningún trabajador, no queremos ser los patos de la boda ni los culpables de este desaguisado”.

Torres anticipó que "también vamos a solicitar la intervención de la cooperativa de Esquel"

En conferencia de prensa junto con el resto de la cúpula del Sindicato en su sede de Trelew, González aseguró que pese a sus antecedentes públicos, no conoce ni hubo contactos con Matías Bourdieu, designado interventor por la Justicia Federal. Sí aseguraron que “sus antecedentes no son muy alentadores desde lo laboral y sindical”.

“Estamos mirando a ver qué hará este señor cuando asuma. No vamos a entregar ningún compañero. Y si llegan a tocar a un solo trabajador vamos a accionar. No aceptaremos ser el pato de la boda de los poderes concedentes, no se puede seguir manejando de esta manera, politizando y judicializando”, dijo el referente gremial.

