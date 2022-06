Edicto judicial 355/2019

EDICTO

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Número Uno de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. NATALIA VENTER JUEZ, Secretaria Número Dos, a cargo de la Dra. MARIA VALERIA FREILE, sito en Avda. Hipólito Yrigoyen Nro. 650, Planta Baja, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, emplazando a la sociedad “ARSENIO BOYADJIAN e HIJOS SOCIEDAD COLECTIVA, COMERCIAL e INDUSTRIAL” a comparecer y tomar intervención en el proceso, en el término de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de designar a la Defensora Oficial de Ausentes para que lo represente (arts. 147, 148, 149 y 536 inc. 2° in fine del CPCC.), en los autos caratulados: “BOYADJIAN, MARCELA

ALEJANDRA C/ ARSENIO BOYADIJIAN E HIJOS SOCIEDAD COLECTIVA, COMERCIAL E INDUSTRIAL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERIUICIOS - EXPEDIENTE DIGITAL”, Expte. 355/2019, que se tramitan por ante éste Juzgado.

Empezó a caminar hace tres años, y creó una agrupación que hoy reúne a más 40 caminantes y corredores en forma gratuita

Publíquense edictos por tres (2) días en el Boletín Oficial, en diario “Crónica” y en un medio digitales (ADN Sur - El Patagónico), de esta ciudad.

Comodoro Rivadavia, 10 de junio de 2022