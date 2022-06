Empezó a caminar hace tres años, y creó una agrupación que hoy reúne a más 40 caminantes y corredores en forma gratuita

(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Contener a través del deporte, ese es el objetivo de “Atletas de Cristo”, una agrupación cristiana de caminantes y corredores que esta en diversas partes de Argentina y que busca apoyar a las personas a través del deporte. La coordinadora del espacio en Comodoro Rivadavia es Andrea Haro, quien formó el grupo en 2019, luego que empezó a caminar, siguiendo el ejemplo de su marido.

“Esto nació en 2019 como un proyecto cristiano deportivo con el fin de poder contener a la gente a través del deporte”, dice a PDC. “Yo no corría, pero cuando comencé me di cuenta que correr hace bien, porque hacer deporte sana, te saca de la angustia y de las situaciones malas que estés pasando; es un momento donde compartís con otras personas, y en mi caso fue lo que me dio ese impulso para decir ‘sí a mi esto me hace bien, yo quiero que la gente comience a entrenar y sentirse bien’.

El deporte en la mesa del Día del Padre: Daniel y Enzo Amado, la familia que comparte la pasión y el festejo

Andrea asiste a la Tabernáculo de la Fe, y asegura que la agrupación no exige que quien asista también vaya a la iglesia, ya que su objetivo es que la gente encuentre contención en el deporte. Sin embargo, aquel que quiera acompañarlos también será bien recibido.

En su caso, cuenta que va a la iglesia desde chica y ha sido una fuente de contención para ella. “Es lo que me hace feliz porque yo cuando era una chica sufría ataques de ansiedad. Mi papá falleció, se fue de un día para otro y nosotros quedamos con una herida en el corazón, y es algo que a uno le queda. Pero conocí a Dios y sanó mi corazón, como ahora también lo hace el deporte, porque hacer actividad física te despeja, te hace bien, te sana, y esto lo quiero compartir con la gente porque a veces la angustia va por dentro”.

Messi emprendió la vuelta a Europa junto a su familia en su avión privado

TERMINÁ DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ