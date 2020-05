Éstas son las predicciones para el miércoles 20 de mayo de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos verdadera productiva jornada en el plano de las actividades. Muestran sus talentos y se organizan mejor en el desarrollo de sus tareas que sabrán incluso emitir a distancia. La salud con buenas expectativas sobre todo si incorporan menos grasas y azúcares.



Momento: de color mostaza.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Los acontecimientos se centrarán en asuntos vinculados a importantes trámites en general que se están tratando de hacer con normalidad. Las relaciones familiares con algo de tensión, están a tiempo de poder poner mejor humor y comprensión.



Momento: de color rojo.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Vacación mental para los geminianos dado que llegan a sus objetivos en el plano de actividades. Lucen talento y se posicionan mejor en sus trabajos que empiezan a abrirse. Las finanzas con algo de demora, verán que van logrando su equilibrio diario.



Momento: de color plateado.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Se dispara en ustedes una esperanza de poder realizar emprendimientos propios y deseados. Hoy con mucha lucidez e intuición, los cancerianos toman decisiones laborales. El amor con rasgos de alguna contrariedad. Busquen equilibrar y moderar.



Momento: de color lila.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Buscan encontrar una solución a problemas financieros. Hay veces que aparecen gastos imprevistos, simplemente prioricen. Los amores con ciertos altibajos, llegan a sentir que es momento de decisiones mejores para todos. Pongan lo mejor de ustedes.



Momento: de color anaranjado.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virginianos con cierta incertidumbre en el plano laboral, habría cambios o nuevos movimientos. No desesperen nunca. El Universo provee. El amor con buenas ideas que renuevan los votos amorosos y apuestan a consolidarse más fuerte.



Momento: de color berenjena.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos hay días con muchas preocupaciones, traten hoy de quitarle la parte en la que las emociones toman las riendas. Intelectualicen y tengan en cuenta que hay soluciones siempre. El amor acompañando y con recursos renovadores.



Momento: de color ocre.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Los pujantes escorpianos con mucha intuición y posibilidades de lograr objetivos que tenían en el pasado profesional. Podrían darse nuevos y productivos emprendimientos. El amor que uno siente a veces no es correspondido. Asumir es crecer.



Momento: de color marrón dorado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos con algo de confusión podrían sentir que no pueden llegar a una conclusión o se sienten inoperantes ante las dificultades del trabajo. Confíen más en sus conocimientos y también en su parte intuitiva. Día para pensar pero de manera positiva.



Momento: de color verde mar.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las crisis internas nos dan más fortaleza y nos ayudan a poder decidir. Ver o percibir las cosas de distintas formas es positivo para encontrar finalmente la conclusión y la decisión. El amor de los capricornianos bien aspectado y con paz.



Momento: de color verde.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Ver las partes negativas y las positivas de las cosas nos da posibilidades más responsables a la hora de tomar decisiones. Correctas conversaciones o negociaciones. El amor con algo de distancia, traten de no desperdiciar lo que tienen.



Momento: de color marrón.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos en una jornada con mucha actividad interna y sensación de tener que cumplir con compromisos. Recorren emocionalmente, a la vez de sentir que están con la persona indicada, cómo poder unirse más y lograr mantener un proyecto enriquecedor.



Momento: de color rosa.