Éstas son las predicciones para el miércoles 13 de mayo de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Buena jornada sobre todo cuando uno decide tenerla. Las cosas de la vida son salpicadas en su intensidad y problemática, está en nosotros poder pasar lo mejor posible cada situación. Hoy los arianos deberán demostrar su fuerza y voluntad.



Momento: de color marrón.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Aprovechar el momento dada la buena energía que este día les otorga a los taurinos. Posibilidad de cambios laborales o de inicios muy provechosos en breve. Hay una ventana nueva que se va abriendo en el plano afectivo. Sepan esperar poder ver a esa persona.



Momento: de color berenjena.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Opinar con respeto debería ser siempre bien recibido, traten de no hablar de más y de poner el punto sobre las íes si es necesario. La búsqueda de mejoría en el amor podría darse, los gemelitos parecieran sentir que lo más importantes es la paz.



Momento: de color amarillo fuerte.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Parecieran regalos del Cielo, pero no son regalos son premios a los resultados del esfuerzo y de la dedicación de los cancerianos. Novedad que los impacta bien en el plano familiar dándoles fuerza y nuevas expectativas en todo sentido.



Momento: de color verde mar.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Llegan a ustedes buenos aires, algo más tranquilos aportándoles una tranquilidad que quizás no tenían. Traten de no poner el oído a todo lo que le llegue, siempre hay distintas versiones, cada uno con su punto de vista. Objetivos nuevos.



Momento: de color lavanda.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Las conversaciones ideales con personas del entorno familiar, de las que sacarán todos buenas conclusiones. Habría cierta posibilidad en el ámbito financiero como para poder empezar a lograr alguna de las cosas que añoran. Tranquilidad.



Momento: de color cobre.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



A relajar librianos, van a tener una jornada con logros económicos, cobros o llegada de dinero inesperada. Los asuntos del corazón con amplio margen como para poder conversar abiertamente luego de callar varias cosas. Convivan en equilibrio.



Momento: de color granate.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Día muy apacible, con aromas románticos para los escorpianos, dueños del poder de la seducción que los hace líderes en ese aspecto, lograrían hoy lo esperado en el campo afectivo dando felicidad a la familia. Situación económica que se corrige.



Momento: de color esmeralda.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Prueban los sagitarianos nuevos rumbos, decisiones en el área laboral que les impulsarían el goce de la libertad buscada, para algunos, sería el rumbo correcto. Apunten a su máxima predisposición y aprovechen la inspiración. Tiempos de replanteos.



Momento: de color blanco brillante.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Saludables, los capricornianos, hoy disfrutan de los logros gracias al esfuerzo y el convencimiento personal de tener que cuidarse en todos los aspectos de la salud, la gran reina de la vida. Amor con mucha armonía en la familia.



Momento: de color crema.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Los acontecimientos más importantes de la jornada pasarán por la parte económica. Revisarán las deudas y harán consultas sobre opciones de salida de estas situaciones. Cuestionamientos en la pareja, pero lejos de disputas, buscan en comunión.



Momento: de color turquesa.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Un día con felicidad, armonía, buen humor y esperanzas renovadas tanto en la familia como en la pareja. Los piscianos hoy reinan. Posibles movimientos de dinero con buenos resultados. La salud de estos fuertes nativos, buena.



Momento: de color rosa.