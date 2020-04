Éstas son las predicciones para miércoles 1 de abril de 2020

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Algo inestables, los arianos hoy deberán esforzarse en tratar de nivelar las emociones. Los marcianitos conectados con su pureza natural, a veces no pueden equilibrar las emociones. Trabajo arduo que los acompañará siempre.



Momento: de color nieve.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Con muchas posibilidades de éxito, los taurinos recolectan hoy más propósitos e ideas para proyectar en el área laboral. Compenetrados, hoy despliegan sus ansias de ser amados y de amar confirmando en papeles muchos.



Momento: de color vino.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Día para planear nuevo punto de partida en la vida afectiva. Los geminianos, con reacción y conciencia sobre los celos y la desconfianza. Para muchos, nueva vida. Las finanzas acercándose bastante a lo esperado.



Momento: de color verde mar.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



A veces sobre exigirse no sería la opción para encontrar las soluciones de los problemas. Parte del aprendizaje es lograr la paciencia necesaria y poner la energía inteligente con seguridad y valor. Sorpresivo cambio positivo en los afectos.



Momento: de color añil.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Buena jornada muy aprovechada por los iluminados leoninos en el plano de las actividades. Muchos lograrían comenzar muy bien sus emprendimientos y ambiciones. Día favorable para empezar a proyectar o negociar.



Momento: de color lima brillante.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



La mente algo agotada, merecerían los virginianos tratar de descansar un poco más. No olvidar jamás que el cigarrillo es altamente nocivo y no sólo va para los nativos de este signo. Novedades imprevistas en el área afectiva.



Momento: de color pino.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Los tiempos con mucha energía en este día útil y a la vez muy valedero para lograr concreciones interesantes y provechosas. Los librianos con habilidad en las palabras y la diplomacia que los caracteriza, verán con alegría sus logros.



Momento: de color amarillo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)



Los escorpiones lúcidos e intuitivos, lucen hoy sus dones. Conversaciones con futuros socios o personas con las que tienen que arribar a algo concreto en el área de las actividades. Plenitud en el corazón.



Momento: de color mostaza.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Traten de no sentir tantas dudas o inseguridades frente a temas afectivos que les estén sucediendo. Lo más fácil para entender al corazón, es escuchar lo que dice. No hay forma de mentirse cuando queremos oírnos.



Momento: de color violeta.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Habría posibilidades para algunos capricornianos, de tener otras alternativas en el plano laboral. Propuestas y desafíos que no son para dejar pasar. Los corazones preparados para dialogar e intentar reconciliar asperezas.



Momento: de color lavanda.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Aguateros hoy día muy apto para lograr la tranquilidad a través de mantener diálogos importantes. Acuario tiene la virtud de la originalidad, y a través de ella es por donde pasan sus promisorios futuros éxitos.



Momento: de color azul eléctrico.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Muy bien aspectados los piscianos tendrán hoy un día con muchos aciertos en varios aspectos. Caminan seguros hacia donde tienen planificado y vislumbran asentarse en el área laboral. Armonía y tranquilidad en el amor.



Momento: de color maíz.