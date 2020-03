Éstas son las predicciones para el jueves 26 de marzo de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Los dueños del impulso puro del Zodíaco tendrán hoy una jornada con mucha satisfacción por noticias en el plano laboral que podrían recibir. Sonarán los teléfonos y verán que todo comienza a mejorar. Apuntalan las emociones.



Momento: de color aguamarina.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Los momentos de este día calmo serán beneficiosos y colaboradores de las emociones para los taurinos. Sentirán que pueden proyectar sus deseos e ideas y podrán plasmarlos en una realidad no lejana. Intenten todo, ventaja.



Momento: de color azul plata.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Día muy apto para exámenes, firmas, acuerdos, contratos y nuevas relaciones laborales que se plasmarán. Los geminianos auspiciosos sentirán que el esfuerzo personal por superarse y buscar dentro la mejor capacidad, da sus frutos.



Momento: de color celeste.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cancerianos expectantes y bastante ansiosos tendrían un día algo atípico respecto de lo que suponían. Ciertos imprevistos y contratiempos que no deberían quitar la alegría de las buenas nuevas en el ámbito familiar. Calma.



Momento: de color Nilo.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Día habitual, con la rutina dándose de manera simple y justa. Los nervios deberían quedar atrás, no sólo por hoy sino asumir que si nos manejamos con más equilibrio y control, todo se ve y se siente mejor y más fácil. La vida siempre ofrece.



Momento: de color salmón.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Día muy bien aspectado para exámenes, entrevistas, acuerdos financieros y entrevistas laborales. Se abren puertas que no se esperaban que refieren a asuntos económicos y negocios. Prosperidad y nuevos vientos.



Momento: de color carbón brillante.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Cierta sensación de angustia y melancolía. Los librianos con recuerdos que para algunos remontan buenas remembranzas y ansias de volver a ver a ciertas personas que marcaron sus vidas. Así es esta existencia, sólo asumirla y mirar hacia adelante.



Momento: de color rosa viejo aterciopelado.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Vibrante energía en esta jornada con sorpresas agradables escorpianos. Logran buenas posibilidades de conseguir trabajo aquellos que estén buscando. Comienzos buenos en negocios, y muy buena energía para las parejas. Todo va llegando.



Momento: de color cereza.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Recibirán justamente el reconocimiento esperado. Logros y buenas vibraciones emocionales en conversaciones, alianzas, acuerdos donde los papeles deban firmarse, y entrevistas. Los corazones de los arqueritos muy contentos.



Momento: de color café.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Afinidad y compañerismo en el entorno laboral con buena comunicación. Sellan nuevas amistades que extenderán en el tiempo. Los asuntos del corazón algo complicados, a veces dejar para mañana no es tan negativo. Revisen cuentas y planifiquen.



Momento: color de color verde puro.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)



Ocurrencia y creatividad para este día en el que los acuarianos deberán dar respuestas profesionales o de capacidad. Sin nervios planteen sus pretensiones que serán escuchados. Buena jornada y mucho apoyo de sus allegados.



Momento: de color verde manzana.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Los piscianos con magia y perspicacia lograrán un día muy productivo en todo lo que competa a entrevistas o comienzos laborales. Abarca la buena energía hasta el plano afectivo, en el que verán resurgir las esperanzas. Brillo.



Momento: de color vainilla.