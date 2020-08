Éstas son las predicciones para el domingo 10 de mayo de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Domingo para poder meditar sobre las cosas que nos pasan. Es importante poder dilucidar, interpretarse a uno mismo frente al mundo. Siempre tenemos algo que corregir en nuestras vidas, siempre algo que aprender.



Momento: de color perla.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Los momentos del día con alternativas distintas en cuanto a los planes a realizar. Los taurinos con ganas y energía como para sentarse a pensar qué es lo que realmente quieren. Buscan algunos lograr encontrar la persona ideal, es posible.



Momento: de color celeste.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Buena jornada para programar algún llamado especial a personas de sus afectos. Los geminianos siempre en la constante búsqueda tanto en el plano afectivo como intelectual. Una fecha ideal para pasarla bien en casa.



Momento: de color salmón.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Sin prisa los cancerianos en un día de ordenamiento en la casa. Traten de descartar lo que no usan y dejar lo que realmente les sirve. Es una parte importante a trabajar en esta vida de aprendizaje, poder desapegarnos de las cosas.



Momento: de color verde lima.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos con planteos internos, dada la enorme capacidad de pensar incluso en detalles de vivencias del pasado lejano. Es una interesante forma de poder comprenderse a sí mismos y lograr de alguna manera poder soltar lo que ya no vale.



Momento: de color rosa.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Flamante jornada e intensa para aquellos virginianos que están en pareja. Lucen sus encantos y seducen fiel al estilo pulcro y especial de este fascinante signo. Verán que el tiempo vivido sirve y sirvió para crecer.



Momento: de color fucsia.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Invertirían hoy su tiempo los librianos en tratar de ordenar papeles y cajones. Pasará lentamente esa angustia que sienten hace tiempo y que tiene que ver con cuestiones muy propias de sus fueros íntimos. Traten de no pensar tanto y liberar.



Momento: de color magenta.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Domingo para descansar sobre todo la mente. Los escorpianos y su sensación continua de responsabilidad ante las cosas no sólo de las propias sino las de los demás. Deberían trabajar internamente sobre poder delegar.



Momento: de color maíz.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos el día se presta para observar cosas que por el ritmo de vida al que estaban acostumbrados a tener, no podían hacerlo. Agrado y despertar interno en compañía de los suyos organizando los tiempos y espacios internos de cada uno.



Momento: de color azul eléctrico.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Interesante jornada para ponerse al día con llamados importantes para su haber afectivo. No siempre estamos atentos a que es importante conectarse con los afectos, con las personas que queremos y que nos esperan. Condescendencia.



Momento: de color gris claro.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos momento para hacer planteos en sus relaciones afectivas. Traten de decir lo que muchas veces callan por este aire de no invadir ni ser invadidos que tienen ustedes. Es mejor decir que callar, siempre que se haga con respeto.



Momento: de color verde puro.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Muy buena jornada para los espirituales piscianos que muchas veces se resisten a su realidad natural de conexión cósmica. Verán sus vidas y revisarán lo que desean modificar. No se apresuren a tomar determinaciones.



Momento: de color blanco perlado.