Éstas son las predicciones para el viernes 1 de mayo de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Viernes plácido con ventajas en el plano financiero por cuestiones que se dieron finalmente. Los arianos deberán hoy analizar bien y con personas de su confianza, hacia dónde quieren ir y sus razones. Entendimiento.



Momento: de color azul ultramar.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Taurinos los proyectos que tienen en mente en el área de sus actividades, tiene margen de probabilidades. A veces dudan de sus talentos propios y eso debilita su real talento venusino. Crean en ustedes. Reputación.



Momento: de color crema.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Jornada activa para los pensantes geminianos en la que deberán lucir sus dotes intelectuales aportando ideas en sus actividades. Sin ansiedad y sin tanta prisa, pongan en práctica sus ideas. Amor completándose. Posibilidades.



Momento: de color granate.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Los cancerianos con cierto resquemor e inseguridad que se mezcla con sus actividades y la ansiedad. Aprender a separar las cosas es algo que los nativos de este apasionante signo se deben. No posterguen esos asuntos para hablar. Energía.



Momento: de color rojo.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos y fuente de inspiración nueva en el plano de las actividades. Pondrán mucho de ustedes en proyectos y propuestas recibidas con tiempo para planificar. Analizan revisar sus posturas en el área sentimental. Reconocer es muy positivo.



Momento: de color azul claro.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Tierra y pragmatismo para los virginianos en este día con definiciones y toma de decisiones. Verán que pueden imponer sanamente sus conceptos y medidas. El corazón algo frío, impulsen conectarse más con sus allegados, disfruten en casa.



Momento: de color verde puro.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos con algo de angustia o sensación de desazón. Hurgan en su interior razones propias que los lleva a llegar a sentirse así. La búsqueda del equilibrio no es tan difícil para los nativos de este apasionante signo de Aire, lleno de bondad.



Momento: de color rosa viejo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos luchan desde adentro contra sus negaciones que a veces entorpecen su progreso, sobre todo en el plano afectivo. Los minutos cuentan a la hora de tener que decidir, pero la seguridad en las acciones merece esperarse.



Momento: de color lila.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Vacación mental para los energéticos sagitarianos que verán buenos resultados en asuntos que los mantenían algo ansiosos. El corazón con algo de prisa, esperan respuestas de quienes los inquietan. Tiempo al tiempo del amor.



Momento: de color amarillo oro.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Refrescar hacia la tarde las cosas pendientes con sus familiares, les darán un cambio de ánimo positivo. Las cosas que vamos viviendo siempre tienen un lado positivo. Búsquenlo. Hay llamados que los alegrarán de personas queridas.



Momento: de color aguamarina.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Aguateros a sus aguas y sus ansias de proteger lo logrado. Traten de no sentirse acorralados ante las circunstancias, verán que no hay nada que no podrán solucionar. No exageren. El corazón muy cortejado y acompañado.



Momento: de color Nilo.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Jornada con ritmo de espera por respuestas que se esperan para poder solucionar asuntos en las finanzas. Hoy no sería el día claramente. No desesperar es el ítem principal y recordar que siempre hay soluciones que aparecen a veces sin pensarse.



Momento: de color rosa puro.