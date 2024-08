En los últimos días, tres mujeres de Comodoro Rivadavia se sumaron al equipo de choferes de colectivo de la empresa Patagonia S.A. Se trata de Soledad Huentequeo, Analía Vega y Caro Levien, quienes desde este domingo conducen una unidad de la Línea 3.

ADNSUR conversó con este trío de conductoras, quienes coincidieron en la alegría que les demostró la gente, las felicitaciones de los pasajeros y el orgullo que les representa a cada una haber llegado hasta acá.

Soledad Huentequeo

“Contentísima por la oportunidad, dando lo mejor para aprender y lograr la igualdad entre los géneros. No tenía experiencia en colectivos de este porte, yo hacía transporte escolar antes de entrar aca. Mi primera experiencia en colectivos grandes es esta”, señaló.

En principio -comentó- “empezamos dos el domingo pasado, y ahora se incorporó una compañera más. La idea es que tengamos una unidad y rotemos entre nosotras. Invitamos a todas las mujeres que se animen, porque cuantas más se sumen mejor”, destacó.

“La gente se sorprende mucho, al ver a una mujer conduciendo el colectivo, todos nos felicitan. Eso te reconforta y te da más energía y más seguridad. A mi compañera le tocó que una señora subió, la felicitó y pidió un aplauso de todos los pasajeros para ella. Es buenísimo”, valoró.

Analía Vega

“Tuvimos una prueba de manejo, es un requisito de la empresa, si no la pasas no tenés suerte. Luego te van indicando los pasos a seguir. Nos largaron el domingo, un día tranquilo, no hay tráfico, no hay escuela, y trabajamos de 7 a 15 horas”, indicó la chofer.

Y agregó, “estuvo muy bueno porque aprovechamos a conocer el coche. Ayer lunes empezamos en el horario pico, a las 8 de la mañana. Estamos con la línea 3, es fácil de memorizar por las calles que transita, los pasajeros sí son bastantes, pero el recorrido es sencillo de aprender”.

En relación a cómo se dio esta oportunidad sostuvo, “yo miré alrededor de donde vivo, Comodoro Rivadavia, vi donde no había mujeres. Uno era acá en empresa Patagonia, y otro era para la ambulancia del Hospital Regional y Alvear. Finalmente me llamaron de acá”, contestó en referencia a la compañía de transporte.

“Cuando me llamaron no lo podía creer. Hicimos un brindis por la nueva inclusión. En todos los rubros estaría bueno que pase. La que se anime, acá la vamos a estar esperando a que vengan. Vamos a hacer historia”, expresó.

Caro Levien

“Estoy contenta, pertenezco a la empresa porque limpiaba los colectivos, y desde el año pasado estaba quemándoles los pelos para manejar. Hice mi carnet porque anduve por el barrio Industrial en muchas empresas, y me cerraron las puertas en todos lados”.

“Agradecida de esta oportunidad, sabía que iba a manejar el colectivo algún día porque le metí y estoy feliz”, destacó.

“Yo arranqué hoy, aprendiendo el recorrido, veo a la gente que se sube con una sonrisa, se sorprende y se alegra, mucho más las mujeres. Feliz de lograr algo que hace mucho tenía en mente, y yo sabía que lo iba a lograr porque soy re porfiada”, precisó con gran emoción.

“Hay que animarse a hacer de todo, no importa a qué edad. Soy profe de zumba igual, asique proximamente si quieren los pasajeros les hago una coreo”, contó entre risas.