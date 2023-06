El candidato a gobernador por el frente del Partido por la Libertad Independiente Chubutense (PLICH), César Treffinger, dijo que Chubut viene siendo saqueada por la Nación hace tres décadas y que la deuda que tiene que afrontar es una espada de Damocles para las próximas gestiones, por lo que ese costo debería asumirlo el estado nacional, planteo que está dispuesto hacer por vía judicial si llega a Fontana 50.

Acompañado por su candidata a vicegobernador, Laura Mirantes, el candidato aliado a la figura del libertario Javier Milei a nivel nacional, criticó el perfil de los candidatos de Arriba Chubut y Juntos por el Cambio, de quienes dijo, son la continuidad de las gestiones que han dejado a la provincia en esta situación.

“Luque y Torres responden a un aparato, que claramente es un aparato nacional, que es el mismo aparato y estado nacional que viene saqueando a esta provincia hace más de 35 años; que nos ha sacado la coparticipación, que nunca nos ayudó”, afirmó Treffinger.

Puso como ejemplo que “en el gobierno de Macri se tomó una deuda de 50.000 millones de dólares y no se hizo nada por Chubut. De hecho, tampoco los chicos no tenían clases en esa época. Y nadie ayudó a Chubut después de tomar una deuda de 1.000 millones de dólares, en su momento, que tuvimos”.

Recordó que “nos sacaron los reembolsos por puertos patagónicos, el beneficio de los combustibles, nos liquidan hoy todavía a barril criollo. El perjuicio que nos generaron durante 35 años habiéndonos sacado lo que por derecho nos corresponde que es la coparticipación, es un montón de plata”.

También señaló que en la gestión de Alberto Fernández, cuando la crisis afectaba a la provincia y se debían tres masas salariales, la respuesta de Nación fue que se debía cumplimentar un ajuste y recortar gastos.

“Los chubutenses tenemos que entender que no se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro; y Luque y Torres son delfines de Horacio Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich, y en el otro caso delfines del kirchnerismo, de Alberto Fernández y ahora de Sergio Massa. Ya sabemos que Massa es Arcioni, y ya sabemos qué es Arcioni y qué pasó en la provincia con Arcioni. Se tiene que terminar eso”, afirmó.

PROPUESTA

Afirmó el candidato del PLICH que “la opción nueva, superadora, para que todo eso se termine y la provincia del Chubut empiece a trabajar como corresponde es César Treffinger-Laura Mirantes, Andrea Toro primera diputada provincial y todos los armados que tenemos en 21 distritos de la provincia y estamos muy confiados”.

Explicó que ante el estado financiero de la provincia, “nuestra propuesta principal, en la que están trabajando nuestros equipos técnicos y jurídicos, es que el estado nacional absorba la deuda de Chubut, porque el estado nacional le perjudicó a Chubut en los últimos 35 años por una cuantía que no debe ser menos de cinco veces de lo que es el tamaño de nuestra deuda”.

Para Treffinger, “no se puede hablar de obras, de propuestas, si antes no resolvemos este tema que es central, porque todos vamos a tener una espada de Damocles en la cabeza para poder operar” y si bien “se necesita gestionar, administrar eficazmente, optimizar los recursos, pero también nosotros tenemos que tener un gesto al gobierno nacional y si no es por la vía diplomática será por la vía judicial. Como bien lo supo hacer Córdoba, Santa Fe, San Luis y le cobraron los juicios al estado nacional”.

Ante la consulta por el proyecto de reparación histórica presentado por Chubut en el Congreso que busca por consenso político recuperar esos fondos de coparticipación perdidos, dijo que “es imposible que eso suceda porque todos sabemos la proporcionalidad que hay. En este estado nacional hay 23 provincias más CABA, y hay sólo siete que dan más de lo que producen, ¿qué crees que va a hacer la diferencia? ¿16 provincias se van a perjudicar?”.

“Si hoy -agregó- están claros los intereses que tiene Juntos por el Cambio, claramente lo único que pone como prioridad la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires y nada más. ¿O lo escucharon hablar de Chubut?”, interrogó.

“Lo único que se los escucha hablar de Chubut es minería o pobreza. Y acá que sepan que con Treffinger y Mirantes la minería no va a entrar. Nosotros vamos a demostrar que esta provincia del Chubut es autosustentable. Y haciendo las cosas bien no se necesita incurrir en semejante riesgo. Que no sólo tiene impacto ambiental si no que puede ser gravísimo para el presente y para las futuras generaciones”, afirmó el candidato a gobernador.

MILEI

Respecto a qué haría Milei con Chubut, dijo Treffinger que “con Javier Milei hay una excelente relación. En innumerable cantidad de entrevistas ha hecho público que lo que se tiene que hacer en la Argentina es ordenar los desequilibrios y terminar con las injusticias. Es de dominio público que Javier es un convencido de que los estados deben ser autosustentables. Y que nadie debe recibir más de lo que produce”.

Pero expresó que “acá lo que pasa es que Chubut ha sido perjudicado por el estado nacional, ha sido saqueado por el estado nacional, y actualmente sigue haciéndolo, con la liquidación del barril criollo, probablemente con un perjuicio que equivale al 50% de la masa salarial de la carga de la Administración Pública Provincial”.

Esto implica que “cada 2 pesos que le damos, 0,50 nos vuelve a nosotros. O sea, no salimos más de esto si no empezamos a ordenar el desequilibrio, poner las cosas en su lugar, corregir la injusticia y el perjuicio que ha recibido Chubut y si seguimos votando personas que solamente van a entregar a Chubut, bueno realmente cada vez vamos a seguir peor. No es por ahí”, sostuvo el candidato.

Concluyó que “hoy los chubutenses tenemos que saber que César Treffinger, junto a Laura Mirantes, junto a Andrea Toro, no sólo vamos a pelear por los recursos de los chubutenses, vamos a defenderlos y representarlos como corresponde ante Javier Milei, ante cualquier persona, porque para nosotros es el estado nacional y lo vamos a hacer por la vía diplomática y si no lo vamos a hacer por la vía judicial”.