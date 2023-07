Sergio González, con altas chances de ser el primer diputado con discapacidad motriz en la historia de Chubut

El integrante de la lista de candidatos a diputados provinciales de Juntos por el Cambio, Sergio González, participó de la última edición de Sin Hilo, el programa político de Canal 12 que se emite los miércoles a las 21 horas. En este sentido, abordó cuestiones relacionadas a la situación provincial y anticipó algunos de sus ejes de trabajo para la Legislatura.

Tiene un perfil especial respecto al resto de los candidatos, dada su discapacidad motriz. En la Legislatura nunca hubo un diputado discapacitado y de llegar a ser electo, obligaría a reformas en el recinto, que no cuenta con rampas hacia las bancas.

González recordó su histórica militancia en el PRO, dónde "empecé a trabajar cuando Mauricio Macri, aún estaba como Jefe de Gobierno de CABA. Vino gente a la provincia, en ese momento estaba la gestión de Mario Das Neves. Generé muchas reuniones con sectores del radicalismo, el peronismo y otros ámbitos. Tal vez no fue lo que todos esperábamos, faltó un algo y ahora tenemos una nueva chance de poder corregir esas cuestiones a nivel nacional, tenemos una oportunidad histórica en la provincia”, dijo González.

Respecto a su paso como funcionario municipal en la gestión de Adrián López, dijo que "Si lo tomás en serio, tenés que dedicarte 24/7 porque no hay otra forma de hacer política. Sobre todo en Rawson, donde los recursos eran excesivamente escasos, hubo que trabajar mucho”.

González habló sobre su presencia en la lista de candidatos a diputados por Juntos por el Cambio: “A ‘Nacho’ lo conozco de cuando se estaba pergeñando la idea del nacimiento del PRO a nivel nacional. Él siguió trabajando continuamente y yo un poco me corrí por cuestiones laborales, hasta que recientemente estuvo la posibilidad de sumarme y este desafío que es la Legislatura, donde tengo mucho que aprender. Será un desafío más de los que he tenido en mi vida”.

ACCESIBILIDAD

“He estado varias veces en la Legislatura y el nuevo edificio es accesible, pero la parte del recinto no lo es. Imagino que se tendrán que ocupar de esta situación”, sostuvo González ante su eventual ingreso en el cuerpo legislativo próximo como el primer diputado provincial con discapacidad motriz.

“Hay muchísimas cosas para hacer, hay problemas como por ejemplo los de personas con discapacidad que no pueden acceder a una obra social. Es algo muy difícil para ellos y extremadamente caro, al no tener un trabajo formal siendo discapacitado es excesivamente caro, hablamos de cien mil pesos mensuales para una cobertura que es necesaria”, señaló.

TURISMO, UN EJE CENTRAL

“Estoy trabajando en el Emratur, me sumaron hace algunos años, y estoy vinculado con el sector de Puerto Pirámides, Puerto Madryn, Trelew y Rawson, y es algo que a mí puntualmente me interesa”.

Sobre la Ley de Turismo, González apuntó: “Lo que está bien hecho hay que decirlo, suma un montón, pero no es participativo. Las ciudades más pequeñas o que no están tan identificadas con el turismo, a las que le falta un poco de desarrollo, quedan afuera y no tienen participación dentro de ese Ente (de Turismo Provincial)”.

“SON LA MISMA GENTE”

“Hay cosas que me llaman mucho la atención cuando dicen que las van a resolver y que saben cómo hacerlo”, disparó contra los candidatos de Arriba Chubut, agregando que “todos conocemos los problemas de educación que vive nuestra provincia y ellos son gestión; es la misma gente la que está trabajando”.

“Nosotros proponemos un cambio real, la sociedad realmente lo necesita”, dijo González.

“Personalmente me gusta mucho Patricia (Bullrich), estuve con ella porque puntualmente estuve en Rawson cuando nos visitó, y cuando vino (Horacio Rodríguez) Larreta no estaba en zona. Me parece interesante el trabajo que hizo ella como ministra y sería interesante darle una chance a nivel nacional”.

UNA VUELTA MÁS

“Rawson venía de una gestión muy triste de (Rosana) Artero, del peronismo, con acampes en las calles y tres o cuatro meses de atraso de sueldo de municipales, sin recolección de residuos. Y creo que Damián (Biss) ha hecho un buen trabajo en ordenar el Municipio. Le tocó la pandemia, ha sabido llevarlo adelante y hoy con una administración más ordenada y con varios proyectos en desarrollo, creo que en una nueva gestión podrá concretar lo que no se puedo hacer a tiempo”, reflexionó respecto de la actual gestión de la capital provincial.