Mirantes dijo que La Libertad Avanza apoyó su incorporación al gobierno de Ignacio Torres

La futura secretaria de Vinculación Ciudadana del gobierno de Chubut a partir del 10 de diciembre, Laura Mirantes, indicó que su incorporación a la administración provincial que llevará adelante el gobernador electo, Ignacio Torres, se dio en el marco de un acuerdo con La Libertad Avanza y adelantó que la novedosa área “va a depender directamente del gobernador”.

Mirantes valoró “el criterio y apertura” del nuevo mandatario “para trabajar en conjunto” y anticipó que la Secretaría de Vinculación Ciudadana “no va a ser una Secretaría de escritorio” sino que por el contrario estará “en terreno” trabajando en contacto directo “con las vecinales, las organizaciones no gubernamentales, municipios y comunas”, para canalizar las demandas de la población.

En el programa “Sin Hilo” que se emite en simultáneo por Canal 12 y ADNSUR, la comisario Mirantes aclaró que el de Torres “no es sólo un ofrecimiento personal” sino que destacó que “es la posibilidad que se nos está dando al equipo de trabajo”. Y confirmó que desde La Libertad Avanza, la fuerza que conduce a nivel nacional el presidente electo Javier Milei y que en Chubut tiene como principal referente al diputado nacional electo, César Treffinger, “acompañan esta propuesta del gobernador”, señalando que desde su sector político “van a seguir construyendo en cada localidad, más allá de que no hay cargos” para el crecimiento de ese partido.

Laura Mirantes se suma al Gabinete de Ignacio Torres

Mirantes reveló que tras no resultar electa diputada nacional “iba a alistarme nuevamente en la fuerza policial” pero mantuvo un contacto con Guillermo Aranda, futuro secretario general de la Gobernación de Ignacio Torres, quien le acercó la propuesta de sumarse al futuro gabinete. Por lo que “analizando la situación con parte del equipo de trabajo, optamos por continuar en la política, juntos, y construir desde la Secretaría”, declaró.

TRABAJO EN TERRENO

En ese marcó recalcó que “esta Secretaría abre una puerta gigante, primero que no existía. Y además es una Secretaría que va a depender directamente del gobernador. Eso significa que vamos a estar alineados con los Ministerios para trabajar en conjunto”.

Y respecto a cómo será su funcionamiento reveló que “va a ser una Secretaría integral donde se va a trabajar a través de dos Direcciones. Una que va a trabajar en todo lo que va a ser ejecución de terreno en contacto con las vecinales, ONGs, municipios y comunas”, por otro lado explicó que “todo ese traslado informativo se va a llevar a través de la Dirección de Planeamiento Ejecutivo y Análisis Estratégicos para volcarlo después a un mapeo que vamos a trabajar para tener información, que cada tres meses se va a volcar la problemática con el resultado final. La idea es trabajar con plazos, con tiempos. Lo más prolijo posible por una cuestión que cada vez que se plantea un proyecto son a largo plazo y nunca tienen un fin”, dijo.

Para finalizar dejó en claro que “será una Secretaría muy acotada” porque indicó que “la idea no es sumar gente” y anticipó, sin dar nombres, que las personas que integrarán el área ya están seleccionadas “y son personas del partido”.

Mirantes dijo estar preparada para asumir el nuevo desafío. “No te puedo explicar la comodidad con la que me siento”, dijo la futura funcionaria, resaltando la importancia “de haber recorrido toda la provincia, lo que me llevó a tener esa empatía con la gente. Me movilizó. La misma gente te pide dignificar y recuperar lo que se perdió: la cultura del trabajo” dijo la ex candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza que acompañó al ahora electo legislador nacional César Treffinger.