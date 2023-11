El presidente de la Cámara Flota Amarilla del Chubut (CAFACh), Gustavo González, habló sobre el escenario actual de la actividad, la temporada, y los distintos desafíos y conflictos que se han desarrollado en el último tiempo; entre ellos, la medida de fuerza llevada a cabo por el gremio de los estibadores y que restringió el tránsito en los accesos a la ciudad capital durante siete horas.

Reconoció que “era un año que pensábamos iba a ser tranquilo, en octubre teníamos firmadas las tres actas paritarias en valores bastante elevados, pero en un contexto de inflación como el actual era razonable la petición, y accedimos para tener una temporada que gire”.

En diálogo con “Sin Hilo” por Canal 12, explicó que hay “un contexto internacional difícil. Nos encontramos con una sorpresa porque el SUPA había firmado una paritaria superior con algunas empresas de Madryn”, pero “por primera vez tuvimos que decir que no podíamos convalidar esos aumentos. Era inviable ese porcentaje”.

“Nos perdimos un mes y medio porque podríamos haber hecho la prospección a fines de octubre y empezar a pescar con toda la flota a principios de noviembre, pero recién empezaremos con la prospección el día 23”, indicó el empresario, y graficó que “por la fecha en la que estamos deberíamos haber pescado 20 mil toneladas, la provincia se está perdiendo más de 125 millones de dólares en divisas por falta de acuerdos”.

Sostuvo que “en el puerto de Rawson hay casi 100 barcos y ninguno entendía que ese incremento se podía asimilar, por ese motivo estuvimos tanto tiempo parados”. Y como dato, aportó que “un estibador puede llegar a ganar, en una quincena, alrededor de $3 millones dependiendo de lo que descargue, y la diferencia no era tanto en lo que percibe el mismo, sino en los costos extra que agregaban los ítems, que llevaban del 160% al 190%, y eso para el tipo de flota, para el puerto de Rawson y la envergadura de los barcos, era algo innecesario”.

PAZ SOCIAL

Sobre la reunión con el gobernador electo, Ignacio Torres, González contó: “Me llamó Torres para decirme que quería una reunión ya que al día siguiente viajaba a Buenos Aires; había convocado a todas las partes y quería que la CAFACh estuviera presente. Nos reunimos en el SOMU a las diez y media de la noche, todos los gremios”.

“Terminamos a la una de la mañana en un punto sin salida, que era si las plantas podían pagar o no, ya que las cámaras que las nuclean, que están en Madryn, no habían podido llegar. Así que pasamos a un nuevo encuentro a la mañana siguiente, con todos los participantes, incluyendo a la CAPIP y el actual Secretario de Pesca, Gabriel Aguilar. Y logramos entre todos un acta que convence bastante, no sé si lo suficiente, que es de paz social durante la temporada”, dijo sobre los participantes del acuerdo.

De todos modos, explicó que “se espera que asuma el nuevo Presidente, ver si hay devaluación y cuál será el tipo de cambio, y otras variables que puedan cambiar la ecuación. Pienso con un criterio, mirándolo desde adentro, que el valor de 138% que firmaron el resto de los gremios es un número que se podía cerrar inmediatamente y dejar abierta la discusión. Pero no se firmó ese porcentaje, por lo que se terminó liquidando al valor anterior con un 40% menos, hasta que se pongan de acuerdo en un valor de referencia”.

PROSPECCIÓN Y EXPECTATIVA

Sobre lo que viene en la actividad, afirmó González que “se hizo un sorteo para ver qué barcos participan de la prospección, serán 18 buques que prospectarán dos días toda la zona norte, y dos días toda la zona sur. Se verá si está el recurso, si es comercial, y en base a esa información se dicta o no la apertura de la temporada para todo el resto de los barcos en las zonas donde se marque que está sano el caladero”.

Admitió que “mejore el precio en este momento es difícil, hay mucho stock de congelado a bordo, que no se puede vender. Los precios están bastante deprimidos, Europa está comprando poco, China casi nada, y el resto de los mercados toman esa baja y la trasladan a precios.

Esto se debe a que “hay una sobreproducción de un langostino de criadero que compite directamente con el argentino, el cual están ofreciendo al mercado, haciendo que baje el precio”, dijo el titular de Cafach.

Y añadió que “hay que agregar otra baja que asumen las plantas para lograr que esto funcione, porque socialmente es la principal actividad económica de la región: hay más de 18 mil familias censadas que trabajan directamente de la pesca”, concluyó.