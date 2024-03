Mirantes: “Treffinger se olvidó que Chubut lo votó para defender los intereses de la provincia"

Laura Mirantes, la dos veces ex compañera de fórmula del actual diputado nacional por Chubut César Treffinger, criticó al legislador por su posicionamiento a favor del gobierno nacional del presidente Javier Milei al entender que "Treffinger se olvidó que Chubut lo votó para defender los intereses de la provincia".

La actual secretaria de Vinculación Ciudadana de Chubut, que acompañó primero a Treffinger como candidata a vicegobernadora de la provincia y luego como postulante a una banca en el Congreso de la Nación, admitió -en declaraciones al programa "Sin Hilo" que se emite en simultáneo por Canal 12 y ADNSUR -que aquella alianza electoral conformada con el PICh y los libertarios se rompió por lo que actualmente no existe ningún tipo de relación.

Bowen: "Con Othar nos manifestamos las aspiraciones de ambos de presidir el PJ"

Y explicó que la alianza electoral que la unía al partido libertario "claramente no se mantuvo desde el momento que yo acepto trabajar en el equipo del gobernador Ignacio Torres", admitiendo que a partir de tal decisión "pierdo el contacto directo con César (Treffinger)".

En ese marco, Mirantes expresó que "siento un especie de pena para con César (Treffinger) porque en las elecciones Chubut votó a representantes a nivel nacional para que estemos defendiendo los derechos de los chubutenses, cosa que no está sucediendo y eso es una pena porque hubo un compromiso, una militancia, una presencia, un acompañamiento y es faltarle la verdad a la gente", cuestionó.

Torres: "Tenemos el gran desafío de recuperar el orden en la provincia"

Tras recordar que como candidata "recorrí cinco veces la provincia", cuestionó a Treffinger por el posicionamiento que tomó frente al reciente conflicto entre Chubut y la Nación, "demuestra que se cegó y se olvidó que Chubut lo votó con el fin de garantizar los derechos y acompañar a Nacho Torres. Claramente no está el acompañamiento y me apena porque Chubut es uno solo y los problemas son muchos", afirmó.

Y agregó: "qué mejor que tener un referente a nivel nacional que apoye al Gobierno de la provincia, indistintamente de los colores partidarios". Por eso valoró "la apertura" que el gobernador Ignacio Torres tuvo al conformar su equipo de gobierno, destacando que en su caso "me dijo: no miro si sos libertaria, sino tu fortaleza que es trabajar en contacto con la gente, conocer el territorio".