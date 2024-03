Bowen: "Con Othar nos manifestamos las aspiraciones de ambos de presidir el PJ"

En diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite –en simultáneo- por canal 12 y ADNSUR, el intendente de Dolavon, Dante Bowen expresó “me parece que hay una lógica que impregnó el partido -en los últimos años- que hay que cambiarla. Creo que sería importante que haya elecciones, que se elimine el distrito único para fomentar la participación, que no sea un acuerdo de cúpula donde se ponen de acuerdo a una lista de unidad a puertas cerradas que no nos ha llevado a buen puerto”.

“Se discuten estrategias electorales o distintas cuestiones por fuera del partido y el partido queda colgado el pincel por decirlo de alguna manera sin ser parte de la discusión y termina reducido una herramienta electoral. Hay que fomentar el debate hay que no tenerle miedo a las elecciones hay que dejar competir a todos los compañeros y compañeras de la provincia así sea por consejo de localidad por departamento eso va a permitir que se sume más gente a participar. Es una demanda que he escuchado por todos los rincones de la provincia”, afirmó.

El nuevo DNU no exigirá PCR a quienes ingresen a Chubut en micro o avión

“Lo que falta es dejar participar a todos los afiliados, sacar las ‘telas de araña’ de los consejos de localidad y empezar a debatir a lo largo de lo ancho de la provincia para que tengamos ideas superadoras. Tenemos que discutir qué modelo de provincia queremos, que vamos a hacer con la energía y con todos los recursos que tiene la provincia”.

“ESTOY DE ACUERDO CON EL DISTRITO ÚNICO”

“En el Congreso del PJ del 23 de marzo, los congresales deberán votar si quieren eliminar el distrito único o no. Calculo que no va a haber problema en que se vote de nuevo la eliminación del Distrito Único porque es una facultad que los congresales tienen que decidir en asamblea. Estoy de acuerdo en eliminar el distrito único. Hay una discusión en que la fecha de elecciones sea en octubre y me parece razonable teniendo en cuenta el estado situación de la sociedad, de la economía y del Gobierno nacional”, consideró.

Nacho Torres: “Vamos a hacer un censo de las últimas designaciones políticas que ganan una fortuna y no van a trabajar”

“No hay apuro, no hay que tenerle miedo a las elecciones y - en octubre-nos va a dar tiempo a los afiliados a reencontrarnos, a debatir para ser parte de un proceso electoral con tiempo”, añadió.

LA RELACIÓN CON OTHAR

“Lo acompañé al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvilli en la apertura de sesión del Concejo Deliberante. Othar es un amigo, es una persona muy inteligente, es un cuadro a quien respeto mucho, es un compañero valioso y está bueno que tenga aspiraciones de ser presidente del PJ”, valoró.

Arcioni: “Si gana Milei ¿Quién va a financiar los $ 30 mil millones que saldrá la obra de la ruta 3 en Comodoro?”

“Los intendentes, diputados provinciales y nacionales tienen que estar adentro del partido en lugares de protagonismo. Los que gobiernan que han ganado elecciones, fueron legitimados y que también tienen territorialidad, tienen que estar adentro”, aseguró.

“Hay que democratizar el partido y hacerlo más federal -provincialmente-hablando. Inclusive puede ser una propuesta de modificación de Carta Orgánica que la presidencia vaya rotando para no sea siempre de una región porque se generan desigualdades respecto a los afiliados de otros de otras regiones”, propuso.

“La renovación no es una cuestión de edad estrictamente, sino de tener ideas nuevas ideas disruptivas que vayan acorde a la situación coyuntural y el momento histórico que estamos viviendo como modernizar el partido, generar debates y empezar a pensar qué modelo de provincia queremos. Othar ganó las elecciones, conservó el municipio, lo respeto mucho y representa parte de lo nuevo”, describió.

Antonena confirmó que Chubut está gestionando ante Nación $ 5.000 millones de asistencia por el Fondo Fiduciario

“LUQUE TOMÓ DECISIONES EN SOLEDAD QUE NOS LLEVARON A PERDER LAS ELECCIONES”

“Juan Pablo Luque es un compañero valioso que tiene que estar en el partido porque hay muchos roles para ocupar. No creo que sea quien tenga que ejercer la presidencia del partido. Él es el principal responsable del resultado electoral, tomó decisiones en soledad que nos llevaron a perder las elecciones. No está legitimado y tiene que cumplir otro rol”, sentenció.

“En su momento, cuestioné –públicamente- la idea de un triunvirato que tomaba decisiones por fuera de las estructuras partidarias y nos llevaron a cometer errores donde muchos no tuvimos la oportunidad de debatirlo. Fue una campaña cerrada”, recordó.

Ignacio Torres: "Es un día muy triste para Chubut y una tomada de pelo a la ciudadanía"

“ME GUSTARÍA SER EL PRESIDENTE DEL PARTIDO”

“A mí me gustaría ser el presidente del partido. Me encuentra una etapa en la que ya es mi tercer mandato porque tengo la experiencia y las ganas para poder ocupar ese rol. Lo hablamos con Othar y nos manifestamos mutuamente esa aspiración siempre en un marco de respeto”, confirmó.

“La elección del partido es semidirecta porque –en una primera instancia- se eligen consejeros y congresales y después con el resultado de lo que cada uno construyó caminó la provincia habló con los distintos afiliados, se ocupará el rol que los compañeros me asignen”, puntualizó.

“Más allá de que se pueda ampliar la mesa para que haya más representatividad, la estructura tiene cuatro vicepresidencias. Queremos discutir el método y la participación. Hay una mesa colegiada que – en esta etapa donde se necesita grandes consensos y debates- va a conducir de manera colectiva. Los que tienen responsabilidad, tienen que estar adentro para dirimir cuál es la línea a seguir y que cada uno no haga lo que quiere –individualmente- sino que lo tiene que acordar en esa mesa”, indicó.

Grazzini afirmó que Chubut es una de las tres provincias con mejores salarios públicos del país

“Yo tuve profundas diferencias dentro del partido en absoluta soledad y -sin embargo- no podía salir a decirlas públicamente porque iba en detrimento de una estrategia general del partido. ‘No le podía hacer agujeros al barco’. Hoy la situación es distinta, ya participamos en debates y creo que saludable que eso suceda”, completó el intendentE.