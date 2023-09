Grazzini: "El salario docente en Chubut está entre los 10 mejores del país y los gremios representan solo al 40%"

El ministro de Educación de Chubut, José María Grazzini, afirmó que Chubut está ubicada entre los 10 mejores sueldos docentes del país y dijo que el 60% no está afiliado a ningún gremio. Destacó el nuevo sistema de liquidación de haberes, y dijo que en promedio se perdieron este año 15 días de clases, en diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite –en simultáneo- por Canal 12 y ADNSUR.

“Hemos recuperado aproximadamente 5 mil estudiantes desde las cifras de 2021 y 2022 hemos tenido buena repercusión a través de los programas nacionales y provinciales que se fueron introduciendo en el sistema el año pasado. Logramos recuperar la matrícula y en las diferentes modalidades. Creemos que el objetivo se cumplió”, subrayó.

“Para medio año, hemos recuperado 22 días de clase y -al finalizar el ciclo lectivo de este año- serán 44 días recuperados a través de la 5° hora para el nivel Primario. Y esto equivale a la recuperación de todo un ciclo escolar. Vemos que la meta que nos habíamos puesto a principio de año, más allá de las distintas medidas de fuerza gremiales, llevamos más de 125 días de clase sin contar con la escuela de jornada completa y eso hizo que el sistema venga funcionando”, valoró.

PAROS

“Hay escuelas que han tenido los 140 días de clases, otras menos, pero el promedio nos da 125 días, contando las 15 medidas de fuerza que fueron declaradas”, puntualizó.

“Las medidas fueron a pleno en el último mes electoral. Si uno analiza el calendario, fue en julio donde, durante dos semanas o diez días hábiles fueron declaradas distintas medidas de fuerza que no tuvieron la repercusión que se esperaba”, señaló.

“Uno no descarta el reclamo pero pueden haber tenido fin político. Todos nos conocemos en Chubut y vemos los nombres en las listas, por eso hay que tener la responsabilidad de no mezclar lo político con la actividad institucional. Nosotros debemos recuperar años de crisis con los golpes de la propia pandemia, donde tuvimos que arrancar un sistema educativo que venía con un nivel muy bajo y volverlo a activar. Vemos la gran cantidad de recurso humano que tiene el Ministerio de Educación con sus docentes, y lo observamos en la práctica”, recordó.

RELACIÓN CON GREMIOS

“Dentro del mundo docente, el 60% no está afiliado a ningún gremio. En la cantidad, de prácticamente 18 mil docentes que tiene Chubut, el sesenta por ciento no está afiliado a ningún sindicato”, aclaró.

“Todos los días atiendo el teléfono, dialogo con todos, la voluntad siempre está para corregir, pero a veces parece increíble que uno pudiera ponerse de acuerdo para adentro y, a la hora de transmitir la idea, siempre hay diferencias con el gobierno aunque puertas adentro coincidan. Es decir, a veces coinciden con las ideas del Gobierno y luego salen a desacreditar ideas como las de los propios concursos que jerarquizan al docente”, reprochó.

SALARIO DOCENTE

“La realidad de la provincia indica que uno tiene que tener la responsabilidad de cuidar los números. Estamos en el ranking de las 10 provincias que mejor pagan. Hemos subido un escalón en la media nacional. Cuando uno compara con Río Negro, donde el 50% del salario de un docente es en negro y el otro 50% en blanco, es más fácil dar adicionales que puedan subir en el salario y tenga repercusión en el bolsillo del educador”, comparó.

“Si analizamos el recibo de sueldo de un docente de Chubut, el 100% está en blanco. En Río Negro, el salario de un docente de 30 horas es de $213 mil de bolsillo, en Chubut es de $198 mil. Acá repercute en el bolsillo del jubilado”, indicó.

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

“Si uno analiza del 2018 a la fecha, hubo un informe de la Legislatura donde el 68% de las escuelas no estaban en condiciones de afrontar un ciclo lectivo entero. Hoy, el 90% de las escuelas están en condiciones de hacerlo y seguramente todos los días hay que poner plata en las escuelas. Allí transitan miles de personas por día. Imaginemos un turno en el que transitan 1000 chicos por la mañana, 1000 por la tarde y 1000 por la noche contando solo los estudiantes”, remarcó.

“Todos los meses hay que mantener la infraestructura escolar y hacer una gran inversión por parte del Estado. Lo que quedan son problemas estructurales, como por ejemplo la Escuela Marina de Comodoro tras el temporal, y hoy vemos, por ejemplo, lo que pasó con la Ruta 3”, añadió.

LIQUIDACIÓN

A partir de una inversión provincial de 3 millones de dólares, todo lo que sería papel desaparecería desde la escuela hasta el Ministerio; el sistema ya está instalado, se están verificando las altas, bajas, licencias y contralor médico cuando alguien se enferma o cuando un docente toma un cargo nuevo se vislumbra automáticamente al Ministerio y esas novedades van automáticamente a la liquidación online del sueldo”, anticipó.

“Creemos que este sistema de automatización va en beneficio de todos los trabajadores y lo hemos podido concretar en un año y medio”, destacó.

“Los empleados del Ministerio de Educación se llevan trabajo a la casa y hay gente que un sábado o domingo está liquidando un sueldo sin tener un pago por ese trabajo. Verdaderamente, hemos podido armar una estructura en la contamos con el acompañamiento de los empleados. Pudimos avanzar, por ejemplo, en los concursos y muchas de estas respuestas son para el sector para la educación que se viene”, enumeró.

PRÓXIMOS OBJETIVOS

“Fundamentalmente, hay que seguir apostando a la capacitación docente, generar ese vínculo y todos debemos dejar de lado el odio y pensar en construir algo que le sirva a nuestra provincia, para que todas estas cuestiones que han venido a cambiar el sistema educativo, se sigan con una mirada de futuro”, evaluó.

“Creo que hay que apostar a la escuela técnica, ya estamos licitando una en Puerto Madryn que va a tener una mirada en robótica y programación; creemos que ahí está el futuro, no solamente en la modalidad sino por posibilidades verdaderas de trabajo”, sostuvo.

“Todo mejoramiento salarial hacia el sector es bueno, conozco los números de la provincia. Hay que apostar mucho a cuál será el paso siguiente de quién ganará o no la elección presidencial, ya que ello traerá incertidumbre o no hacia el futuro”, consideró el ministro de Educación, José María Grazzini.