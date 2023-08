El ministro de Gobierno y Justicia de Chubut, Cristian Ayala, salió al cruce de las declaraciones del gobernador electo Ignacio Torres quien acusó al actual mandatario de la provincia, Mariano Arcioni, de intentar “boicotear” la transición permitiendo ingresos de personal en el Estado además de avanzar con dudosas licitaciones de obras públicas.

En el programa “Sin Hilo” que se emite en simultáneo por Canal 12 y ADNSUR, Ayala le dijo a Torres que “la campaña electoral ya terminó” y que “ahora es momento de trabajar” y no “de difamar”. Y recordó que el gobernador Mariano Arcioni “tiene mandato hasta el 10 de diciembre”, señalando además que “es una buena persona” por lo que “no le desearía nunca a un futuro gobernador que tuviera que transitar las vicisitudes que tuvo que pasar él. No se lo desearía porque es una persona de bien” afirmó.

Remarcó que Arcioni y Torres habían acordado que tras las elecciones PASO del domingo pasado “se iban a reunir” y estimó que eso se concretará “en unos días más”, por lo que el gobernador electo tendrá “toda la información a su disposición”, ratificando que todos los funcionarios “vamos a allanar el camino”. Sin embargo aclaró que hasta el momento “a mí no me solicitaron ninguna información”.

OBRAS INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO

Dijo puntualmente en relación a las licitaciones de obras públicas que se están realizando que “hay un presupuesto aprobado que se tiene que ejecutar, cumplir. No sería responsable de parte del gobernador ver que, como quedan cuatro meses y va a asumir una nueva persona los destinos de la provincia, esto que estaba proyectado, éstas obras que necesitan los ciudadanos no las hacemos. No, tiene la obligación (de ejecutarlas)”, resaltó.

En cuanto a las licitaciones explicó que “hay una vía que establece la ley de contrataciones del estado y tiene procedimientos para seguir”, por lo que consignó que no se trata “de demora”, sino que “es el procedimiento normal. No se está incumpliendo con los plazos” subrayó.

Y concretamente sobre la obra del Interconectado Garayalde-Camarones en la que Ignacio Torres puso dudas, Ayala recordó que “la gente lo paraba en la calle al gobernador Arcioni por la decisión política de haber llevado energía” a esa localidad y tras indicar que “celebro el ímpetu y ansias del senador Torres de llevar a buen puerto a la provincia”, insistió en que “hay cuestiones que requieren de procedimientos”, señalando que en este caso hay una traza diseñada que pasa por un campo privado lo que además demanda un proceso particular.

En tanto y en lo que se interpretó como una respuesta al pedido de Torres que el actual gobernador “labure en la provincia”, el ministro de Gobierno recordó que “el gobernador llega 7,30 horas a la Casa de Gobierno” por lo que afirmó que “nadie le va a poder decir que no trabaja y es uno de los últimos que se retira”.

CHUBUT: 3 % MENOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS

En tanto y sobre el ingreso de personal al Estado Provincial, Ayala no sólo desmintió al gobernador electo, sino que por el contario afirmó que la gestión del gobernador Mariano Arcioni redujo en un 3% la cantidad de empleados públicos. “Desde diciembre del 2019 a noviembre del 2022 había un 3% menos de empleados públicos al finalizar este período” dijo, y a modo de comparación afirmó que “entre 2014 al 2019 hubo un 6,3% más de empleados públicos en la provincia, es decir la gestión del gobernador redujo la cantidad de empleados públicos, no generó un ingreso”.

“La política del gobernador Arcioni no fue reemplazar uno a uno. Hasta en un momento se limitaban los ingresos que esto es algo que tampoco se tiene en cuenta”, remarcó para valorar además que el actual mandatario “fue el primero que estableció una política seria en materia de empleo público. Regularizó la situación de décadas de más de 8.000 empleados públicos. Y lo tuvimos que aclarar. No eran ingresos, eran empleados que estaban trabajando”, recordó.

Fue en ese marco que además indicó que actualmente se están llevando adelante negociaciones salariales con los gremios del Estado. “Si quisiéramos beneficiar a amigos de este gobierno, estaríamos dando incrementos desmesurados, incrementos que no se puedan pagar, situaciones prebendarias que no es el caso. Todas las propuestas que se hacen son equitativas para todas las ramas de la Administración Pública, tenemos todas las previsiones para poder afrontarlas. Creo que el gobierno está siendo más que responsable” afirmó.

Y agregó, en relación a dichos del gobernador electo que “me preocupa un poco que se diga de manera tajante que va a sacar a trabajadores y va a establecer un plazo arbitrariamente y va a dejar a esos trabajadores en la calle”.

Por último y tras ser aludido por Ignacio Torres respecto a que el actual ministro de Gobierno estaría buscando ubicarse en un puesto específico en la estructura del Estado, Cristian Ayala, negó tal afirmación y recordó que “yo soy abogado y asesor del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS). Tengo un cargo de planta permanente en el ISSyS, no es que tengo una intención de buscarme otro cargo o irme a otra repartición, eso desde ya lo niego. Termino mi mandato (como ministro) y voy a cumplir funciones a mi cargo del ISSyS” finalizó.