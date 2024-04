Seguros de auto: ¿Como bajar la cuota si se volvió impagable?

En una entrevista exclusiva para ADNSUR, Ignacio Sammarra, Secretario de la Asociación Argentina de Productores de Seguros (AAPASA) explicó algunas opciones para bajar la cuota y seguir teniendo un seguro.

En ese contexto, señaló que “el mercado de seguros no está ajeno a lo que es el mercado en general, a la situación económica del país -que es un poco complicada- y eso también repercute en los seguros. Particularmente en los de automotor", destacó.

Y relevó que "hay un aumento en los últimos meses que está muy ligado al aumento de los vehículos, también están aumentando los siniestros porque los valores de los repuestos aumentaron más que la inflación, entonces a pesar de que hay una mayor siniestralidad, los seguros están aumentando por debajo de esa siniestralidad, acompañando las zonas aseguradas que se están disparando”, explicó.

Sammarra se refiere a una “actualización” y no “aumento” de los valores de los seguros. “Se trata de una actualización del costo en función de cuánto se actualiza la suma asegurada, eso es lo que está pasando en la mayoría de los casos, el tema es que los valores los vehículos se han disparado y eso hace que el seguro que te ampara ese vehículo se actualice en casi la misma medida”.

Según el representante de la Asociación Argentina de Productores de Seguros, la actualización que se está viendo en los seguros está muy ligada al valor de los vehículos y no, como podría suponerse, a un aumento en sí de la aseguradora.

“Por ejemplo, entre enero y febrero la inflación había sido del 50%, mientras que el valor de los repuestos aumentó entre un 57 y un 160 %, eso hace que el mismo choque en el cual vos rompés una la óptica de un auto, ahora a la aseguradora le salga muchísimo más caro de lo que le salía antes. Y eso no se está trasladando a precio particularmente por la situación económica que hay hoy en la Argentina, en el cual los asegurados les está costando mucho más mantener el seguro. Entonces las aseguradoras están absorbiendo bastante ese aumento de la siniestralidad y ajustando casi a la par de la actualización de los valores de los vehículos”.

Más de 190 aseguradoras

En relación a las alternativas, Sammarra comentó que “hay muchas opciones de cobertura, es ahí donde especialmente toma importancia el productor de seguros que puede orientarlos sobre qué aseguradora elegir y qué tipo de cobertura elegir. Entonces acá tenemos una diferencia muy pronunciada de los diferentes costos que vos tenés de aseguradoras que van a cobrar más o menos".

Según explica, no hay informes oficiales que muestren el comportamiento de los clientes en estos últimos meses, pero la percepción de los productores de seguros indica que “se está viendo una búsqueda de reducir los costos mucho más pronunciados y ahí empiezan las alternativas, a bajar la calidad de la aseguradora, también está la opción de bajar las coberturas y hay algunos otros que desisten”.

Para el secretario de AAPASA, el cliente no siempre tiene claro el riesgo que está asumiendo si renuncia al seguro del auto. “Cuando le planteas ese escenario, que si baja el costo de seguridad es porque está asumiendo un riesgo mayor, porque está teniendo menos cobertura, ahí el asegurado empieza a ver si vale la pena correr ese riesgo. Es una realidad que -en tiempos de crisis y económicamente difíciles- el asegurado quiere reducir el costo de seguro pero también es muy importante destacar que -es en este tipo de momentos- en los cuales justamente cuesta tanto afrontar un siniestro no cubierto porque no tenés la espalda económica para hacerlo. Entonces vale la pena seguir pagando un seguro, aunque cueste pero evitar ese riesgo que puede llegar a ser catastrófico”, valoró.

¿Cómo afrontar los aumentos y seguir teniendo seguro?

Se estima que los valores de las coberturas y seguros aumentaron un 250% aproximadamente, “porque los vehículos aumentaron 200 y pico por ciento”. Sin embargo, hay opciones para no quedarse sin cobertura y bajar un poco los costos.

“De un seguro contra todo riesgo se puede bajar a un tercero completo, o de un tercero completo puede pasar a un tercero completo más simple que no contenga granizo que no contenga lunetas o parabrisas. Acá lo importante es ser consciente de cuáles son los riesgos que antes estaban cubiertos y ahora dejan de estarlo. Y así saber si estoy dispuesto a ahorrarme 10 mil pesos para -por ejemplo-, tener un seguro que no me cubre el parabrisas”.

¿Cuál es el costo de un seguro básico?

El costo es directamente proporcional con el modelo del vehículo que querramos asegurar. Además, indicó Sammarra, para la cotización se tienen en cuenta variables “como si la persona es soltero o no, la edad, en dónde está guardado el vehículo, la cantidad de kilómetros, si lo manejan menores de 25 años o no”. Y agregó que “el cálculo del costo de seguro es muy complejo, ahora bien, un tercero completo en un vehículo de gama media no está por debajo de 40 o 50 mil pesos", informó.

“Yo te puedo defender que técnicamente los seguros están acompañando la actualización de la suma asegurada. Actualmente existe preocupación, la gente consulta y busca abaratar costos en los seguros de autos, pero es importante asesorarse correctamente para que sepan a qué riesgo se están exponiendo. Mucha más gente está interiorizándose sobre el costo de seguridad y ver de qué manera acortar ese costo", concluyó.