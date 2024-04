Cómo funciona el programa "Cuota Simple" en Comodoro y en qué rubros lo elige la gente

El último martes, la Secretaría de Industria y Comercio, anunció que bajó la tasa de interés del programa Cuota Simple de un 80% a una TNA (Tasa Nominal Anual) del 70%. En ese contexto, explicaron que la nueva disposición, 'responde a la reducción de la tasa de interés de referencia del Banco Central'.

Al respecto, ADNSUR conversó con Sebastian Aguirre, presidente de la Cámara de Comercio, para conocer cómo se ha dado el funcionamiento de este programa en Comodoro Rivadavia y en qué rubro se ha utilizado con mayor preponderancia.

“Está funcionando bastante bien. Básicamente el programa de tres cuotas, porque al haber bajado la tasa, son muchos los comercios que están ofreciendo y están absorbiendo la tasa que te cobran las tarjetas. Entonces, no se lo están trasladando al consumidor y están ofreciendo tres cuotas sin interés sobre el precio de contado”.

Y agregó, “las alicuotas son relativamente bajas, han ido bajando de acuerdo a las expectativas de baja de la inflación. En todas sus variantes, siempre es conveniente con respecto a los valores inflacionarios -aún absorbiendo el consumidor el coeficiente de recargo que aplican las tarjetas-, a un pago contado con la posibilidad de dilatar el pago en el tiempo y ganarle a la inflación”, explicó.

SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

“El comportamiento del consumidor ha ido cambiando a lo largo del tiempo, de acuerdo a las necesidades o a las posibilidades”, remarcó Aguirre. “Es cierto que los programas de financiación largo, léase la antigua Ahora 12 o Ahora 18 se utilizaban para comprar objetos de mayor valor, hoy diríamos que está todo mezclado, te podés encontrar con gente que financia pequeñas compras o de mayor cuantía, pero sí es cierto que hoy se están financiando cuotas de supermercado, en negocios de proximidades, de cosas que son para consumo y que -en muchos casos- termina dándose que uno agota el consumo antes de terminar de pagar”, comparó.

Desde hace un tiempo a esta parte “no necesariamente ahora en el corto plazo hacia atrás, sino ya te diría un par de años”, aclaró Aguirre, “lo que ha mermado es la capacidad de ahorro de la gente”.

Y continuó, “cualquier cosa que resulte un excedente, hoy uno se gratifica con algo. Teniendo en cuenta donde no hace la diferencia y en todo caso es, primero una lucha en contra de la inflación, vos sabés que si te quedas con dinero en el bolsillo, que no te sirve para ahorrarlo para después hacer alguna compra más grande -viendo que no vas a llegar a eso- lo aplicas y utilizás esta herramienta de la financiación con tarjeta como para ganar de la inflación y de paso este darte un pequeño gusto”, concluyó.