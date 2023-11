Tras un año electivo, en donde se eligieron representantes a nivel local, provincial y hasta presidente de la Nación, los comerciantes surfearon la ola de la especulación en el mercado, y ahora se preparan para sostener las ventas en Navidad y Año Nuevo.

En una entrevista con ADNSUR, César Herrada, Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, brindó detalles para conocer si reina la expectativa o la preocupación en el sector.

En ese marco, sostuvo “pocas veces hemos pasado por situaciones con tanta incertidumbre como ahora, tenemos un cambio de gobierno y grandes incógnitas. Justo cae previo a las fiestas", indicó Herrada. Asimismo, consideró que “ese 42 % de aumento en los precios de algunos productos de la canasta básica tiene de alguna manera su lógica porque se están sincerando algunas variables”.

En el caso de la canasta básica, explicó que “hay precios que estuvieron frenados durante mucho tiempo, a través de acuerdos con el gobierno”, en referencia al programa de Precios Cuidados o Precios Justos. Una medida económica que se pretende mantener hasta el 10 de diciembre.

Pero, aclaró, “por lo que tengo entendido, al haberse producido este cambio de gobierno, las empresas no están dispuestas a firmar compromisos, sino que la continuidad se asume verbalmente. Y cuando vos contenés las cosas, un poco por decreto o presión, se produce una contención ficticia que -en algún momento- tiene que liberarse. Eso creo que es lo que está pasando en este momento", evaluó Herrada.

Nuevo gobierno y fiestas de fin de año

Hace bastante tiempo que “hay escasez de mercadería, sobre todo lo que tiene componente importado”, aseguró el Vicepresidente de la Cámara de Comercio. Y explicó que “eso hace que no se le pueda estar pagando a los proveedores extranjeros, entonces, todos los productos importados están pasando por un momento crítico y va a llevar bastante tiempo poder resolverlo”.

“Todos los proveedores del rubro que sea también están a la expectativa y en muchos casos tienen ventas suspendidas. No es el caso de nosotros los comerciantes, no podemos cerrar las puertas. Hoy muchos proveedores tienen ventas suspendidas a la espera de lo que pueda pasar en los próximos días, y no se trata de que el proveedor no quiera vender, sino es porque no hay mercadería. Todo eso es un combo que va a repercutir especialmente en la oferta”, advirtió.

Además, anticipó que “también va a repercutir en la demanda. A la gente cada vez le alcanza menos la plata. Muy pocas veces pasó que tengamos cambios tan abruptos prácticamente de un día para el otro”, señaló.

“La expectativa para las ventas de fin de año no deja de ser buena, uno mantiene el optimismo, pero no puedo aventurarme a decir que va a ser excelente. Queremos que al nuevo gobierno de alguna manera le vaya bien para que le vaya bien a todos”, concluyó.