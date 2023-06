El hecho ocurrió el lunes cuando el joven (@EmirSNM) fue a cenar al restaurante "Buena Vida", ubicado adentro del Shopping Coliseo, en pleno centro de Comodoro Rivadavia.

Según denunció en su cuenta de Twitter, el chico pidió llevarse lo que le sobró de su cena, como suele ocurrir, sin embargo le querían cobrar $200 por eso.

“Viví una situación lamentable y bastante bochornosa. Me quejé porque me querían cobrar las sobras para llevar y el empleado me invitó a pelear”, escribió @EmirSNM.

Y agregó: “Les pregunté quién había sido el capo/a que se les había ocurrido y la excusa fue que les habían aumentado las bandejas de plástico. Le respondí que no correspondía y me hizo devolverle la bandeja y el cartón que envolvía las pizzas”.

"Cuando se las devolví me dijo ‘y andate porque en la calle te hablo con otros términos porque te haces el vivo’”.

Cuando le preguntó por qué se hacía el vivo, el mozo le respondió: “Salgo a las 00, tómatela porque te cago a trompadas”. Todo esto frente los clientes que miraban atónitos la situación.

“Le pregunté, yéndome, al empleado, por qué me decía que salía a las 00. ‘¿Me estás invitando a tomar una birra?’. Y se acercó a la entrada a volver a amenazarme. Cuando me di vuelta amagó pegarme. Fue patético, me dio mucha risa y lastima. No puede atender una persona así un local”, aseguró el joven.

Pese al mal momento, el joven se tomó con humor el episodio. “Si andan con bronca y con ganas de sacarse la mierda un rato, vayan a Buena Vida del Coliseo que te invitan a pelear por 200 pesos de las sobras que nadie debería cobrarte”, cerró.

