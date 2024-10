Conocemos la historia de Orlando, el hombre del “poncho” que vende en las calles de Comodoro y busca salir adelante.

Llegó desde el norte y contó a ADNSUR que un problema de salud lo llevó a buscar una manera de obtener ingresos para poder comer y pagar sus cuentas.

El hombre que se encuentra en la ciudad, señaló que causó sorpresa en los comodorenses, por utilizar un poncho en pleno día de calor. “¿No te parece que te pasas? Hace calor” dicen. “No, le digo, pero calores son los de allá”, recordó Orlando.

De día es colectivero y de noche pone en "Modo Fiesta" a todo Comodoro: la historia de DJ "Feer"

El hombre explicó que vino desde Salta, pero anteriormente estuvo trabajando en Santiago del Estero y también en la provincia de Jujuy. Pero por una situación de salud, comenzó a dedicarse a la venta en la calle como una forma de obtener un ingreso económico.

“Yo tengo problemas en los intestinos, tengo que volver para ver si puedo componerme. Se está poniendo difícil, los remedios y todo me está afectando un poco en todos los sentidos”, agregó.

Por otra parte, sostuvo que vende “golosinas, a veces vendo bolsas, parasoles, galletas” y se encuentra “en cada esquina o en lugares, por la calle también vendo, a veces depende de los días y los horarios”.

Más de 2.800 personas cruzaron hacia Punta Arenas durante el fin de semana largo

Respecto a las ventas, “este último tiempo bajó bastante. Lo que pasa es que al no tener un sueldo fijo esto es todos los días. Se tiene que salir para comer, para pagar cuentas y es todos los días. Por eso trato de hacer todo hasta la mañana hasta que el cuerpo ya no me aguante y después buscamos como sea”, concluyó.