De día es colectivero y de noche pone en "Modo Fiesta" a todo Comodoro: la historia de DJ "Feer"

Fernando Morales tiene 27 años, es nacido y criado en Comodoro Rivadavia, y muchos hoy lo conocen como “DJ Feer”. Lo que no todos conocen es que hace cinco años y medio forma parte del equipo de colectivero de la empresa Patagonia Argentina.

Durante los fines de semana, sale a las pistas “DJ Feer”. “Me ven en la noche y así y todo también cumplo con mi laburo”, explica el joven.

“Desde muy chico hago esto, me ha llevado mucho tiempo poder hoy tocar en los boliches. A los 16 años ya me escapaba para pasar música en Diversión Disco”, comentó entre risas.

Comodoro: alertan sobre una nueva modalidad de estafa virtual que “vacía” las cuentas bancarias de grandes usuarios

Y valoró, “la posibilidad de conocer gente que me ha ayudado mucho, como Guido Tapia, Fede Figueroa hoy en día, con Yanina y Julio, ellos tres me han dado la posibilidad de estar en la Modo Fiesta, que hoy ya se habla mucho en la ciudad”.

“A mí me encantaría a futuro que seamos grandes y ser ese Dj conocido o que en su momento digan 'Oh, cuando yo era pendejo este me hizo bailar”.

“Me ha llegado tocar con artistas, DJ's muy conocidos a nivel nacional. Como DJ Alex, DJ Tao, DJ Alan Gómez, Derkommissar. La otra vez estuvimos con Nico Vallorani, el Apache Ness, con el Pepo”, enumeró entre los famosos con los que le tocó trabajar.

Jornada laboral reducida: ¿Se vienen los viernes libres?

Y destacó el momento en que “la gente responde cantándote”. “Ahí decís listo, ya está. Porque la idea es vos conectar con ellos”.

Para seguirlo en redes sociales, la cuenta de Instagram de Dj Feer es @djfeer.ok.