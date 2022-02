"Amigos de los animales": el grupo de Rada Tilly que trabaja por la salud de perros y gatos

A este grupo los une el amor por los animales y el interés por la aplicación de políticas públicas de salud de perros y gatos. El lema que los identifica es “la salud es una sola” si no hay salud animal no hay salud humana ni ambiental. El grupo es comandado por Bety Perez, Claudia Gorosito, Mariela Russ y Nanci Harismendy, son de Rada Tilly pero cualquiera puede sumarse y formar parte.

El trabajo se enfoca en reclamar y exigir los derechos de perros y gatos, la implementación de ordenanzas y políticas públicas que protejan la salud y les den bienestar, garantizando una mejor salud humana y ambiental.

“Muchas veces la gente manifiesta que no tiene tiempo o qué no le gustan los animales, lo que nosotras tratamos todo el tiempo es de transmitir que todos somos responsables de alguna manera. Sí bien nosotras como grupo estamos luchando y trabajando un montón como para que el municipio nos acompañe e ir avanzando con cuestiones y políticas públicas, la intención es transmitirle a toda esta gente que también puede ser participe quizás no adoptando un perro pero sí puede ayudar y colaborar”, explicó Mariela Russ.

El grupo sostiene que perro o gato en la calle es el resultado de la falta de políticas públicas. La sobrepoblación es un problema mundial que existe porque no se castra en cantidad necesaria, no se educa ni se tiene un plan para erradicarla o disminuirla, y el maltrato y abandono surgen de esa “sobrepoblación”.

Bety Pérez agregó que “estar en un grupo así tal vez no soluciona los problemas del mundo pero sí aporta un grano de arena a una solución futura. En eso estamos por eso estamos luchando”.

Con acciones concretas, videos de concientización, el grupo dejó plasmado un mural sobre calle Moyano y realizaron spots radiales. Solicitan cartelería para las plazas, bolsas para levantar los excrementos de perros, castración, desparasitación y vacuna antirrábica. También que se haga e traslado de animales a castrar, además avanzaron en algunos puntos de la ordenanza.

En este sentido, agradecieron el acompañamiento de la Municipalidad de Rada Tilly que colabora en poner en valor la salud animal y la educación para mejorar la convivencia.

Para sumarse al grupo “Salud animal”: 297-4000175