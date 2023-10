Los comodorenses recorren comercios en busca de precios ante la especulación y remarcación: cómo denunciarlos

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia, Guillermo Ceriani, reconoció que en medio del dólar en alza, la maniobra de comercios que remarcan precios es una realidad en algunos rubros, ya que se conocen denuncias en Buenos Aires, por ejemplo.

"No tengo ni denuncias ni casos que se hayan registrado en nuestra zona", afirmó en diálogo con ADNSUR, aunque reconoció que estas situaciones suelen darse últimamente atento a la creciente inflación que se registra en el país.

Asimismo, Ceriani aclaró que en caso de que los clientes detecten sobreprecios o especulaciones se pueden denunciar: "Tenemos la oficina de Defensa del Consumidor donde cada uno puede presentar la denuncia correspondiente".

🔸El reclamo se puede realizar presencialmente en la oficina ubicada sobre calle Sarmiento N° 975.

Se viene el Ocktoberfest a Comodoro, un evento imperdible para los amantes de la cerveza artesanal

🔸Además se pueden hacer consultar al 2974465474 o por WhatsApp al 2974757288.

Ceriani consideró poco probable esta maniobra en la ciudad, ya que si bien "es algo que puede llegar a suceder, no es muy aplicable. Si me cobran el doble, empiezo a caminar un poco y me doy cuenta de que me están cobrando demás, no vuelvo más".

SE RECORRE MÁS EN BUSCA DE PRECIOS

El referente de la Cámara de Comercio explicó además que "hoy donde te pasás un poquito la gente por cien mangos te cambia, entonces hay que ser sumamente profesional, por eso digo que en nuestra zona no se está dando, no tenemos muchos negocios golondrinas que puedan llegar a hacer ese tipo de operaciones”.

Cortan el agua el agua por 34 horas en cuatro barrios de Comodoro

Y señaló que "la gente optimiza mucho sus recursos, ya que cada vez son más limitados, y trata de hacerlo de la mejor manera posible".

"Antes el comprador no caminaba 200 o 300 metros porque había visto otro precio. Pero hoy en día sí lo hace, compara precios y utiliza la inteligencia para tomar decisiones de compra, incluso para productos básicos como comestibles", agregó.