El pasado lunes 26 de junio, la ciudad de Comodoro Rivadavia quedó conmovida por el fallecimiento de un trabajador petrolero que tenía 39 años y perdió la vida en un accidente en el barrio Industrial.

Rodrigo Fonseca formaba parte de la empresa Novadrill SRL, que en aquella ocasión lanzó un comunicado sobre aquel suceso: "Por causas que se investigan, un colaborador resultó herido mientras se realizaba una maniobra de ensayo hidráulico". Posteriormente precisaron que “ Inmediatamente la compañía activó el plan de contingencia y se efectuó el traslado del operario al Hospital Regional, donde lamentablemente perdió la vida”.

A una semana del fatal accidente, ADNSUR conversó con Rosario Fonseca, hermana del trabajador, para conocer en qué estado está la causa y cómo se lleva adelante la investigación.

Profundo pesar en Ameghino por el fallecimiento de su ex jugador

En este sentido, ningún responsable de la empresa donde trabajaba Rodrigo se comunicó con la familia. "La administrativa de la empresas que le avisó a mi hermana para comunicarle el accidente de mi hermano, la bloqueó del celular. Esta empresa cada día me sorprende más", comentó.

Sobre aquel día que jamás olvidará, Rosario aseguró que "a mi hermano lo llevaron en una camioneta particular al Hospital. Una de las personas que lo llevó a Rodrigo al Hospital (Regional) era el dueño de la empresa con un compañero y lo dejaron tiraron. No hicieron nada como correspondía y hasta el día de hoy solamente se presentó un chico que dijo que era supervisor. No fue en representación de la empresa".

"Perrihijos" y "gathijos": ¿Cuál es el riesgo de humanizar a los animales?

"El parte decía que mi hermano tenía traumatismo superficial de cuero cabelludo y me lo dejaron muerto. Alguien dijo algo mal", lanzó con total indignación cuando conoció la información que brindó la empresa.

Posteriormente, la familia tomó la decisión de donar los órganos de Rodrigo y la sensación fue "muy fuerte porque en el mismo momento que nos estaban diciendo que nos íbamos a tener que despedir para siempre, íbamos a donar sus órganos. Mi mamá no dudó un segundo".

En cuanto a los testigos del hecho, Rosario remarcó que nadie se acercó a declarar. “Estaban invitados a participar, hubiese sido una ayuda, una demostración de amor ir y decirnos algo de lo que había sucedido en ese momento, pero están bajo tratamiento psicológico porque se ve que estaban muy mal por la muerte de mi hermano, asique ellos no pueden colaborar con la familia”, agregó en relación a los excompañeros del también futbolista con pasado en Florentino Ameghino.

Discapacidad y el derecho de participar como candidato en elecciones: el único postulante de Chubut es de Rada Tilly

En cuanto al pedido de justicia, la hermana del trabajador petrolero afirmó que a nivel social "para mi es la más importante y a la que le pido que sigan compartiendo, apoyando porque nosotros somos gente de Comodoro. Rodrigo tenía mucha gente que lo quería. Pensar que esta tragedia le podría haber pasado a cualquier familia porque la gran mayoría trabaja en la industria petrolera".

Por último, Rosario Fonseca afirmó que su familia seguirá luchando hasta que se conozcan los responsables. "Esto recién empieza, no solo por lo legal, sino por la justicia social para que sepa la gente que esta trabajando en Comodoro de quienes se hacen ricos a costa de los pobres que somos nosotros y vamos a laburar todos los días, para que se les haga bien difícil seguir adelante. Porque no es la primera vez que esta empresa tiene accidentes, en este caso una fatalidad".

Petrolero muerto en Comodoro: "Se investiga para determinar las causas del accidente"

El hecho

Fonseca realizaba una prueba hidráulica con una manguera de 500 kilos cuando tuvo el accidente fatal. “El accidente se produjo cuando al trabajador se le cayó un manguerote en la cabeza, ocasionándole un traumatismo de cráneo seguido de muerte cerebral”, trascendió.

Se busca establecer si hubo negligencia de parte de la empresa; si no se cumplió algún protocolo; o si solo fue una fatalidad.

La fiscal Andrea Rubio quedó al frente de la investigación penal que intentará dilucidar las circunstancias en que murió Rodrigo Fonseca, de 39 años, el último domingo. El hombre trabajaba en la base de la empresa Nova Drill cuando recibió un impacto en la cabeza con un pesado elemento y aunque fue llevado de urgencia al Hospital Regional, ingresó ya sin vida