El dato más destacado de esta historia fue el rol que asumió el Padre Corti que, convocado por la familia Agüero y acompañado por la policía, un juez, militares, soldados y el neurocirujano Carlos Pérez Feijoo, confirmó el suceso y bendijo el departamento. Ese día, ante una gran cantidad de periodistas que esperaban expectantes en la vereda del edificio, dijo que se trataría de un caso de 'parapsicología'."

En el barrio de 'Los Monoblock' hay once torres habitacionales; algunas de ellas están destinadas exclusivamente al personal militar, otras a la Fuerza Aérea, Municipal y un número menor a civiles.

Allí no todos se conocen, solo un par de familias se autodefinen como 'pioneras' del barrio y pueden relatar quiénes han pasado por el pequeño vecindario. “Yo tendría unos catorce años cuando esto ocurrió – dice Sergio Díaz- empezó a correr el comentario en el barrio de que una de las hijas de la familia corría cosas y sentía ruidos como que estaban serruchando algo, ruidos contundentes, de hierro. Nosotros éramos chicos, corríamos y tirábamos piedras en ese departamento. No queríamos jugar al fútbol ahí, aparte los del Monoblock nos asustaban porque estaban cansados de que haya gente, entonces nos decían 'no vengan porque van a desaparecer'.

PALABRA SANTA

La familia Agüero decidió convocar al sacerdote Juan Corti para que bendijera el departamento, lo exorcizara y eliminara algún demonio, si es que lo hubiera. El jueves 17 de junio de 1980, una vecina relató a un medio local que "desde el domingo se vienen escuchando ruidos extraños y no saben quién los provoca".

El Padre Corti, acompañado por el psiquiatra y neurocirujano Carlos Pérez Feijoo y el juez de turno, realizó la ceremonia de bendición y manifestó 'cuando yo estoy por terminar, sin que nadie haya golpeado, oigo perfectamente el ruido, es decir, golpes dentro de la pared'.

Según el sacerdote, el padre de las niñas se mostró muy preocupado, especialmente por el estado de salud de su esposa a quien debieron internar por un ataque de nervios. “Anoche acá nadie durmió”, le habría dicho Agüero.

Según el vecino Sergio Díaz, él escuchó cuando el Padre Corti dijo y que los dos diarios de Comodoro nunca lo mencionaron, es que los ruidos eran propiciados por una de las niñas que vivían en la casa. "Eso nunca se confirmó, pero se decía que los padres lo sabían", explicó Díaz.

¿SUCESOS PARANORMALES O ALTERACIÓN MENTAL?

Según el Padre Juan Nota, sacerdote de la Parroquia María Auxiliadora, en estos casos es importante distinguir si se trata de un fenómeno real o imaginario. "Hablando de lo paranormal, está relacionado con que adentro de uno haya alguna alteración de la inteligencia o de la afectividad, y si está afuera de uno está relacionado con algún tipo de magia o rito, que hoy en día, desgraciadamente, están abundando bastante".

Consultado sobre cómo debe procederse en ambos casos, el párroco explicó que "si es un fenómeno psicológico, entonces hay que intervenir en la psiquis de la persona que está viendo o sintiendo estos ruidos, esos rumores o viendo esos fantasmas; si, por el contrario, está afuera de una persona, en cuanto se aparece en un lugar concreto con movimientos, por ejemplo, de algún objeto, entonces es otra situación y estos son fenómenos paranormales que inclusive pueden ser inducidos por terceras personas que tal vez ni siquiera estén presentes. Alguien puede tener la fuerza de mover objetos. Yo recuerdo un caso concreto que me tocó donde se movían cosas, pero cuando yo llegué, dejaron de moverse. Y cuando una persona que estaba en ese grupo se ausentó, dejaron de moverse las cosas".

Para el Padre Nota, este tipo de situaciones se dan cuando alguien ha estado en relación con algún rito tipo "Umbanda o Macumba donde puede darse una situación de posesión demoníaca, llamémoslo así, que le da poder a ciertas personas, y otras veces es simplemente un fenómeno psicológico. Consultado concretamente sobre si existen los demonios, Nota aseguró que sí y que Satanás es el "padre de la mentira".

LIBRANOS DEL MAL

En este tipo de situaciones, como la ocurrida en el barrio Los Monoblock, un sacerdote puede intervenir realizando una bendición o exorcismo a fin de desactivar o contrarrestar estas fuerzas del mal.

"Cuando hay fenómenos de posesión diabólica se hace el exorcismo, aunque toda bendición ya es una oportunidad de fortalecernos", explica. "Una cosa es el exorcismo específicamente concebido o simplemente todas las veces que rezo el 'Padre Nuestro', cuando decimos 'líbranos del mal', ya estoy pidiendo al Señor que me proteja del maligno. Tanto el maligno que pueda venir de afuera como ese maligno que puede estar adentro y que me lleve a hacer cosas malas. Porque hay toda una graduación de elementos, puedo escuchar ruidos sin que haya ningún ruido, simplemente porque hay algo que no me funciona bien. Hay toda una maquinaria de 'sensibilidades' que en cierto momento se expresa”, explica. "Lo importante es saber que no es frecuente que estas cosas ocurran, pero ocurren y hoy en día, casi cada vez más".

LA MIRADA DE LA CIENCIA

Gustavo Escobar aporta una mirada más apocalíptica como médico Psiquiatra, "en los exorcismos, no queda registro estadístico, ni hay un procedimiento sobre cómo se actúa y que se diga 'bueno como estos eran los comportamientos se hizo tal cosa, entonces, en mi modo de ver, y siendo respetuoso con la creencia de cada uno, es una cosa absolutamente sesgada del punto de vista psicológico de la gente que quiere ver un mal donde no quiere ver otra cosa. En mis años de experiencia no he visto absolutamente ninguna situación extraña cuando pasa, es porque la mayoría de las veces la gente tiene una tendencia, un sesgo. La mayoría de los casos que he visto de patologías mentales con pseudo alucinación están vinculadas a la intoxicación con cocaína".

En línea con el análisis, aporta que desde la ciencia está ampliamente demostrado que "cuanto menor es el nivel educativo, más tendencia a estas cuestiones de pensamiento mágico, de cosas sobrenaturales".

¿Cómo se procede en estos casos desde la mirada de la medicina? Para Escobar, el primer paso es realizar un examen médico. "En esa época, década del 80, no había resonancia magnética, pero sí la tomografía, así que lo primero que hubiera hecho es un escaneo cerebral, que es lo que hacen en la película 'El Exorcista', yo hubiera procedido como médico y probablemente hubiera encontrado alguna explicación o no, porque en ese momento no teníamos la sistemática que tenemos hoy en día. Hubiera descartado en principio alguna señal de tumor, que es lo primero que se mira ante un cambio brusco de comportamiento de una persona sin antecedentes", explica.

Aunque sostenido por las teorías médicas científicas, Escobar se mostró abierto a presenciar este tipo de fenómenos. "Estoy dispuesto a que me inviten a ver una levitación, una telequinesis o una posesión. Pero te digo que este tipo de cosas son un sesgo y no hay ninguna prueba de que realmente existan. Obviamente, quien tiene la creencia te va decir 'sí, el demonio existe'".

QUÉ HIZO LA FAMILIA AGUERO

Como protección, la familia Agüero diseminó dientes de ajo en una de las ventanas y dibujó en las paredes cruces con un cuchillo. El Padre Corti recomendó investigar a fondo el tema para evitar un manejo supersticioso.

Al poco tiempo, la familia se mudó del departamento y también se fue de la ciudad. A cuarenta años de este suceso, en el barrio Los Monoblock, todos conocen la historia y cada uno tiene su propia versión de lo ocurrido. Dicen los vecinos que durante mucho tiempo ese departamento no logró alquilarse, pero nunca más se volvieron a escuchar ruidos o movimientos extraños.