Este viernes 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional del Puma. Te contamos el origen de la fecha y la historia de la reserva Pumakawa que busca su conservación en Argentina.

Se encuentra ubicada en Villa Rumi Pal, Córdoba y es considerada una de las reservas de animales más grandes del país. Pumakawa significa “el que cuida con el sigilo del puma" en quechua y es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la conservación ambiental principalmente de especies autóctonas en detrimento numérico o en riesgo de extinción. Llevan adelante un trabajo incansable para proteger a los animales.

En cuanto al origen del Día Internacional del Puma, se estableció tras el incendio que se desató el pasado 30 de agosto de 2009 en Pumakawa. En diálogo con ADNSUR, Kai Pacha presidenta de Pumakawa dio detalles de lo sucedido.

“Ese año hubo 42 frentes de fuego ese mismo día. El pueblo de al lado, prendió ramas la municipalidad en un basural a cielo abierto y se prendieron muchas hectáreas, había mucho viento”, indicó.

“En agosto acá es alerta super roja, por mucha sequía y mucho viento. Vecinos que venían en camión a ayudarnos y a apagar con lo que había, porque hasta ni agua había, se había cortado por la cantidad de fuego”, señaló.

“Todo lo que fue el predio, se fue quemando. Viene un nuevo frente, porque el fuego como que te sorprende. Yo abrí las jaulas de los pumas para que no se quemen enjaulados, pero era tan cerca que estaba el fuego y tanto el humo que yo no llegaba a ver si salían o no”, agregó.

“Pero como que el fuego venía corriéndome. La gente que estaba cerca saltaba y salía corriendo cuando me veía. Decía ‘¿Qué pasa?’. Es que los pumas en vez de dispersarse, me siguieron, yo no me di cuenta y cuando llego, me estaban rodeando. Esperando, sentaditos atentos a mí y era un lío alrededor”, indicó Kai Pacha.

Por otra parte, sostuvo que “percibía que ellos estaban ahí por algo, yo sentía como que me decían ‘confiamos en vos, hace algo por nosotros’. Algo de ayuda me pedían. Yo era la que los curaba, les daba la comida, los limpiaba pero ahora era algo que yo hiciera por ellos. No solo por ellos, sino por la especie”.

“Después los llevé a cada uno de ellos porque se apagó el fuego. La mitad de los recintos se quemaron, no los tejidos, sino la vegetación. Los puse en los recintos y de ahí quedé muy distinta”, concluyó la presidenta de Pumakawa.