Volver al primer amor: la historia de Nico de los Santos, el base que regresa a Gimnasia de Comodoro

(Por Franco Córdoba - Pasta de Campeón) Su ADN es ciento por ciento de Gimnasia y Esgrima de Comodoro y a los 36 años es el dueño de la "5" de Gimnasia, que disputará una nueva Liga Nacional de Básquet.

El hijo de Trelew, a pesar de haber nacido en Bahía Blanca, es el último jugador profesional en actividad del plantel campeón 2005/06.

Pasaron 7 años y 8 equipos, entre nacionales y del exterior, y De Los Santos se baja del auto, abre el portón del club y no sólo que con él entra el basquetbolista, sino también en la añoranza de un cuarto ciclo, el recuerdo de aquel joven que llegó para una Liga Patagónica y quedó fraguado a fuego en la historia centenaria de la institución.

Ignacio Alessio, Sebastián Morales fueron compañeros de "Nico" en tiempos de juveniles y el base hoy repasa en diálogo con Seta TV lo que es no sólo llegar nuevamente al equipo que dirige Martín Villagrán, sino ser capitán y emblema, por presencias y por haberse ganado el amor de un público muy especial.

LA LLEGADA A GIMNASIA, LA FAMILIA Y VILLAGRÁN

Nicolás y su familia, compuesta por Celeste y Pilar, también recorren de manera especial lo que es la vida del basquetbolista y para el trelewense "se hace complicada la distancia, con una hija que ya decide por sí sola y donde uno también charla esto con los suyos a la hora de una decisión".

"Hace tiempo que estaba fuera de Trelew, que es mi casa, pero un tema de mi hija que me dijo 'no te sigo más' también es importante. Ella tiene amistades y la distancia con La Rioja el último año, es por eso que cuando apareció la propuesta de Gimnasia no costó mucho tomar la decisión", aseguró.

Para el base, tenía pensado el retorno al “Ver”: “obviamente el llamado de Martín donde este dirige al equipo y me dé la capitanía, es una responsabilidad donde uno lo asume contento y feliz de estar en el club".

Son 21 años desde esa primera vez donde De los Santos pisó el Socios Fundadores y donde todavía se encuentra con gente ligada al mismo como Juan Torres o Mario Maldonado.

“Se me vienen muchos recuerdos, porque los últimos dos años de escuela los hice en el Perito Moreno, la ciudad me trató siempre bien y no sólo por el básquet, sino, fuera de ella donde cuento con amigos de diferentes ámbitos.

De los Santos analiza y valora a quienes siempre le dieron una mano y con la experiencia de casi 20 años como profesional, uno de los entrenadores y su modo de jugar es el de Villagrán, quien el propio jugador quería que lo entrenara.

“Todos los años hablamos y en los últimos mucho más. Estamos en un grupo con el Campus, donde hablamos de básquet y la vida, y cuando terminó la temporada aún más”, en referencia a la serie de clínicas que dan en el DLS Basketball Camps junto a Gustavo Sapochnik y el propio “Villa”.

“Me dijo que este año me tendría en cuenta. No quise decirle que sí rápido porque estaba en Venezuela (Héroes de Falcón), nos pusimos una fecha límite, pero no aguanté y le confirmé antes”, agregó con una sonrisa.

El jugador tuvo su primer paso por Gimnasia entre 2004 y 2007, regresó desde 2008 hasta 2010, mientras que del 2013 al 2017 había sido su último proceso con la mítica camiseta 5.

“Villagrán es un señor, porque inclusive con mucho respeto me indicó que, si no elegía la opción de Comodoro, que le avisara que tendría que buscar a otro, pero no hizo falta. Estoy feliz de tenerlo como DT”, aseveró.

“Nico” valora el trabajo como entrenador de “Villa” “ya que tiene cosas en su estilo de Gonzalo García, pero con su filosofía, me gustan como juegan sus equipos y sé que me sentiré contento de su armado de equipo, juego y con el Socios Fundadores con su gente”.

Precisamente el ex Oberá Tenis Club, Riachuelo de La Rioja, Boca, entre otros, asegura que jugar ante el público comodorense

“Siempre es difícil y yo nunca gané, lo que es peor fue que me terminé yendo con derrotas por paliza la mayoría de las veces”, recuerda.

COCHA, MOLDÚ, SU JUEGO Y EXPERIENCIA Y EL FUTURO TRAS EL RETIRO

La oportunidad de llegar a Gimnasia de Comodoro hace 20 años para Nicolás de los Santos desde su Racing de Trelew y luego de romperla en la desaparecida Liga Patagónica de Básquet le dieron la chance de llegar a Gimnasia y Esgrima como plataforma de lanzamiento hacia el profesionalismo.

Sin embargo, de cara a lo que sería el título de la temporada de LNB 2005/06, “Nico” contó lo que fue compartir plantel al lado de Gabriel Cocha y Pablo Moldú. Aunque también valoró todo lo aprendido para una carrera de casi dos décadas en el alto rendimiento.

“De Gabi puedo decir que es el mejor compañero que tuve en mi carrera y Pablo, un animal competitivo”, aseguró.

Del Negro aprendí de la persona y a cómo manejarse fuera de la cancha. En el día a día, el poder ser alegre a pesar de lo que sucediera con el grupo y eso fue lo que vi cuando terminamos en la temporada campeones que habíamos llegado a estar 12, perdíamos muchos partidos y tirábamos para adelante”, afirmó.

“Vi que en el básquet se gana o pierde y seguir mirando adelante. Un gran capitán y cuando yo salía de la escuela y me veía entrenar siempre me decía 'sacate los lápices de la mano' y descontracturaba, pero era porque por ahí no me salían las cosas”, recordó el chubutense.

Por su parte, De los Santos recordó a Moldú como “un asesino competitivo y que quería ganar en todas las canchas”.

“De él lo que más me quedó era su manera de entrenar, la admirable mentalidad. Yo era juvenil y para defenderlo -con las ganas lo corría por todos- algo que a él le molestaba. En esto Cocha me decía 'seguílo, pegale', y en el día a día se enojaba, pero tenía quien me defendiera”, valoró.

Será su temporada 19 en la Liga Nacional y el base sabe que llega para aportar lo mejor a un equipo que mantiene una identidad con la "era Villagrán".

"Mi función en el equipo es que ande bien y que fluya el juego. Ahora con un mes y medio o dos tengo que trabajar para estar bien y debo seguir mejorando porcentajes, ya que cuando uno los mantiene en alto te va mejor", analizó el basquetbolista acerca de su juego para la 2024/25.

Será una nueva campaña en LNB donde lo ve más maduro en tiempos donde el éxodo la sigue golpeando y aun así el jugador "mens sana" valora lo duro de la temporada.

"Valoro mucho la Liga porque los buenos migran por lo económico respecto a Uruguay o Brasil, pero nuestra competencia es fuerte, complicada y nunca vas a ganar desde el salto inicial", recalcó.

"Nuestra LNB es fuerte, complicada y lo viví en Riachuelo con equipo de alto presupuesto, pero no entramos a playoffs. Gimnasia no tiene de los más importantes sino de mitad de tabla para abajo y sin embargo hace campeones, pero en resumen a mí que me tocó salir al exterior te puedo decir que todo el mundo quiere jugar en nuestro torneo", agregó.

UNA ANÉCDOTA EN UNA CARRERA LLENA DE DESAFÍOS Y CON LA SELECCIÓN

En junio de 2010, De los Santos fue convocado por el comodorense Nicolás Casalánguida a una gira de promesas por Asia y Oceanía.

Beijing, Quingdao, Donging, luego en suelo oceánico por Melbourne, Adelaida y Sídney fueron los lugares donde el equipo nacional jugó ante los seleccionados locales.

"Nico" compartió una anécdota junto a Diego Romero y Nicolás "Penka" Aguirre, compañeros de pieza entre los tres durante el viaje, donde en Australia le daban de comer a los canguros.

"Le dimos de comer a los canguros, pero Penka los invitaba a pelear, con su tonada y era gracioso. Nos reímos mucho y son cosas que no se hacen o molestarlos y los animalitos se iban", recordó.

UNA FOTO, MANU GINÓBILI, Y EL FUTURO FUERA DEL PROFESIONALISMO

De los Santos fue uno de los basquetbolistas de su camada que logró cumplir con el mote de "promesa" para su competencia nacional.

Una clínica de la NBA en 2006, "Básquet sin Frontera" en la que participó junto a los jugadores del continente, entrenadores como ex leyendas de la liga norteamericana en la que estaban jugadores como Carlos Delfino, Andrés Nocioni o Emanuel Ginóbili.

De los Santos fue Jugador más Valioso y pudo inmortalizar, gracias al histórico entrenador chubutense, José "Nito" Veira, quien estuvo en dicho campus y con su propia cámara tomó la foto que el basquetbolista tiene en el quincho de su hogar en Trelew.

Por último, Nico, aseguró que ahora no se siente seguro de lo que será su próximo paso, tras alejarse de la actividad profesional, aunque sabe que podría ser en relación al básquet formativo.

“Estoy estudiando para ser entrenador y me gustan las categorías formativas y como entrenador no me veo, pero por algo estoy estudiando y tener una herramienta el día de mañana”, remarcó.

“No me veo en lo profesional, me gustan los más chicos y en clubes. No me retiren, estoy canoso pero la idea está”, cerró.