No son muchos los hoteles transitorios en Comodoro, y eso quizá hace que el precio suba más que el promedio. Claro, ante un apuro de ese tipo, con pocas opciones en el mapa y pensando con… poca claridad (mantengamos la sutileza), muchos terminan yendo al más cercano que encuentran con tal de que no los vean, y sin importar el costo. (Está claro que mucho más caro es separarse, y que para dormir en el auto el clima viene frío).

¿CUÁNTO SALEN LOS MÁS ELEGANTES?

Entre los más caros, se encuentra sin dudas el de zona norte, eso no es ningún secreto. Sin embargo, el precio subió más de un 200% en el último año. A comienzos de 2023 el precio de la habitación común rondaba los $8.000, y hoy cuesta $26.500. Además, las habitaciones especiales tienen un costo de $28.500 por dos horas. Está abierto los días de semana hasta las 22:00hs y el fin de semana toda la noche. A esto sumale el costo de la protección, (que si la compras ahí puede llegar a $10.000) y que puedes tomar algo, o hasta desayunar.

El otro hotel de la misma gama, queda en la zona sur, en una calle relativamente escondida y poco transitada (“Messi” dirán varios), y tiene un costo similar, por encima de los $20.000. Eso sí, ahí se paga solamente en efectivo.

¿MÁS BARATO NO HAY?

En la gama de los más económicos, muchos recordarán el querido “Internacional”, en la calle Asturias. Tenía la estructura de un hotel, pero de los otros. De los familiares. Esto hacía que un día pagando en la entrada o bajando esa peligrosísima escalera de madera tipo caracol, te puedas cruzar con el almacenero de tu cuadra o tu profesora de geografía de la secundaria. Era concurrido por su encanto, por su muy incómoda cama de agua, pero sobre todo por sus precios bien populares.

Hoy ese lugar lo ocupó uno similar, pero del otro lado de la Avenida Rivadavia. Allí hoy el turno de una hora cuesta $13.000 y el de dos horas $15.000. Se puede pedir alguna bebida, y el precio incluye elementos para el baño (que siempre terminará inundado) y un control remoto que no importa lo que hagas, nunca pero nunca funciona.

En definitiva, elegí bien cuando vas a visitar alguno de estos lugares, porque se convirtió en un paseo que nuestra economía permite hacer muy cada tanto. No me digas, que no “telo” avise.