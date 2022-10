Durante este lunes 31, martes 1 y miercóles 2 de noviembre, los usuarios de compras por internet deberán mantenerse alertas para que preponderen las compras seguras en sus dispositivos móviles en los días de Cybermondar.

Por tal motivo, en diálogo con ADNSUR, Claudia Bard, Defensora del Pueblo de Chubut, destacó que es importante “entrar a páginas oficiales de las empresas y evitar las promociones que nos llegan a través de mails y que nos llevan a un link. Y a páginas que son truchas. Con lo cual le estaremos brindado nuestros datos a páginas que no son las oficiales”, remarcó.

Otro cuidado a tener en cuenta trata de “estar atentos a que no nos capten datos virtuales, de nuestras tarjetas de crédito o débito”, y cuando de ofertas se trata, sugieren “chequear que las promociones sean tales” y evaluar el costo - beneficio de la compra.

Comenzó el Cybermonday: qué productos se pueden encontrar con hasta 50% de descuento

🔴"Hay que tener mucho cuidado con las compras realizadas de manera virtual con las tarjetas de débito. Tenemos muchos casos de vecinos de la provincia, que han firmado el consentimiento de que te debiten “x” cantidad de dinero todos los meses como si fuese una cuota. Y esto lo que genera es que no se pueda dar nunca de baja. La única manera de bloquearlo es cambiando la cuenta. Estas firmas lo que hacen es vender un paquete a los diferentes bancos, entonces vos bloqueas la cuenta del banco pero mañana te llegará de otro banco", explicó.

Cybermonday: todo lo que tenés que saber para aprovechar los descuentos de más de 1000 marcas

Según explica Claudia, lo importante es “no desesperarse y pensar que si no es ahora, ya no podremos comprar” y agregó “las empresas generalmente extienden sus beneficios y siempre hay ofertas durante todo el año. Con lo cual se recomienda comprar reflexivamente y no apurarse”.

🤔 ¿Cuándo no es estafa?

✅ Cuando las condiciones y características del producto es informado. “Por ejemplo compraste un pepduxto y lo tenes en tu domicilio y tiene las características de la oferta inicial que realizó la empresa, se informaron todas las especificaciones y con estas condiciones vos decidiste comprarlo. ”Si después te diste cuenta que tal vez estaba más barato en otro lugar...no es una estafa", porque todas las especificaciones estaban publicadas.

❌ Otro caso es cuando “te ofrecen algo y no se cumplen”. Para todas estas situaciones, desde Defensoría del Pueblo recomiendan a la gente a salir a comunicarse con defensa del consumidor, ellos tienen la posibilidad de comunicarse con la empresa y aplicarles una multa.

Una buena noticia: las compras del Cybermonday 2022 se podrán hacer con "Ahora 30"

Defensoria del Pueblo tiene más injerencia entre los vecinos de la provincia y los derechos que se consideren vulnerados por la administración pública. Eso incluye al banco de Chubut, a la obra social Seros y instituciones que tienen una realidad mixta: entre pública u privada. De todas maneras, Claudia Bard, Defensora del Pueblo de Chubut, sostuvo que ellos brindan asesoramiento en todos los casos que los vecinos necesitan.