Campaña solidaria para ayudar a Antonela, la chubutense que perdió a su marido y le amputaron una pierna

En un dramático suceso ocurrido el 16 de diciembre pasado en el Club Vallense del Norte de Bahía Blanca, Antonela Huilipán fue aplastada por escombros durante un temporal, perdiendo a su esposo y una de sus extremidades. Ante esta difícil situación, amigos, vecinos y desconocidos se han unido en una campaña solidaria para recaudar fondos que le permitan acceder a una costosa prótesis, valuaba en 23 millones de pesos.

"Hasta el momento hemos reunido 15 millones de pesos en tan solo 3 días, una muestra increíble de solidaridad", declaró su tía Pamela. "Cada aporte, por pequeño que sea, hace la diferencia en la vida de Antonela y sus dos hijas pequeñas, quienes también resultaron afectadas por la tragedia".

Zoe se cansó de las actitudes de su mamá en Gran Hermano y protagonizó una tensa pelea: “No digas que.."

Antonela, quien es peluquera profesional, necesita de la prótesis para poder volver a trabajar y proveer el sustento necesario para su familia. "Ella es una verdadera luchadora y estamos seguros de que con la ayuda de la comunidad podrá superar este difícil momento", afirmó su tía.

EL RELATO DE ANTONELA

"Recuerdo haber llegado al club, entramos y a los cinco minutos se escuchó una bomba; así fue. Sentí el impacto y que mi marido me empujaba. Después, recuerdo estar aplastada y escuchar gente gritando. Estaba todo oscuro", relató.

"Miré al paredón y era una hoja de papel cómo se movía. Después no recuerdo más, miré al cielo, estaba todo negro... me desperté cuatro días después con la noticia que había perdido a mi pareja y a mi pierna", agregó.

Consejos para una salud íntima plena

En diálogo con LU2, Antonella señaló que "en un principio no me pareció tan grave lo de la pierna, pero no puedo devolverle el papá a mis hijas, no puedo traerlo de nuevo es un daño irreparable; es desgarrador".

Huilipán permaneció 46 días internada, tuvo una infección y debió ingresar a quirófano más de tres veces. Ahora, sin cobertura social, necesita reunir 23 millones de pesos para acceder a una prótesis.

CÓMO COLABORAR

Quienes quieran colaborar, pueden hacerlo al alias todospor.anto, a nombre de Evelyn Yamila Antonella Huilipan, o dirigiéndose al teléfono 291-4275095.

Del desempleo a la esperanza: la historia de Fabián y su emprendimiento callejero

La solidaridad y el apoyo de la comunidad son fundamentales en momentos como este, donde una joven como Antonela demuestra su fortaleza y capacidad de superación frente a la adversidad.