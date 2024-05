Zoe se cansó de las actitudes de su mamá en Gran Hermano y protagonizó una tensa pelea: “No digas que.."

Esta semana, Gran Hermano tomó la decisión de incorporar familiares y amigos para acompañar a los jugadores en la recta final del reality.

En este sentido y en la previa de la doble gala de eliminación, el familiar que menos votos positivos coseche se irá con el jugador de la casa más famosa del país.

La placa está conformada por Noelia (amiga de Emmanuel), Aixa (mamá de Zoe), Delfina (hija de Virginia), Sol (amiga de Florencia) y Francisco (hijo de Darío). De acuerdo con los primeros resultados del sondeo de opinión creado por @fedebongiorno, la madre de Zoe Bogach contaría con la menor cantidad de votos.

CÓMO FUE LA PELEA ENTRE ZOE Y AIXA EN GRAN HERMANO

Ante el riesgo de marcharse del reality, Aixa se encontraba en el cuarto con Zoe y Furia. Allí, la “pelada” les recomendó que en la fiesta buscaran destacarse y les hizo saber que ella las estaba apoyando y que tenía un claro objetivo: Emmanuel Vich.

“En la fiesta, cámara pum, pum pum (...) No paren ¿eh? No paren” (...) Gente, saben lo que tienen que hacer. No voten a Noelia”, lanzó Furia. La mujer de Recoleta le dijo a su hija comenzar la campaña, pero recibió una respuesta negativa.

“Es así como funciona. No te enojes”, exclamó Aixa con fuerza, a lo que la modelo respondió: “No digas que no quiero ayudarte a hacer campaña”.

La reacción de Zoe hizo que su mamá se molestara más, al sentenciar que no había nada para salvarse de la eliminación. Esto provocó que la joven se cansara y se fuera de la habitación para estar con Arturo en la sala.

“Bueno pero pasa el tiempo y no haces nada”, entabló con molestia Aixa, a lo que Zoe agregó con exasperación: “Ma, ¿qué es no hacer nada? Estoy diciendo”.