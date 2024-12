Buscan regular salones y espacios que alquilan piscinas para eventos: ¿qué opinan los dueños de los emprendimientos?

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia está impulsando un proyecto de ordenanza para regular los salones y casas con piscina, una propuesta que pone el tema en el centro del debate, especialmente para los propietarios de estos espacios. En una entrevista exclusiva con ADNSUR, Florencia Barracosa, propietaria de Cabaña “La Escondida”, compartió su perspectiva sobre la iniciativa.

Al respecto, Barracosa expresó que, aunque estaban al tanto de la propuesta, no les sorprendió del todo. "Desde el primer día estamos habilitados y nunca abrimos sin habilitación", comentó.

La nueva normativa busca que todos los salones y casas con piscina cuenten con una habilitación comercial vigente, licencia para el consumo de bebidas alcohólicas y, especialmente, la presencia de guardavidas registrados en el municipio. "Esto no se exigía antes", admitió.

“A nosotros en particular no nos cambia mucho, porque ya tenemos el gasto extra de la persona que está cuidando, sí nos implicaría que la persona que esté cuidando tenga el curso hecho de guardavidas, pero económicamente a nosotros no nos afecta, calculo que a otros salones que no lo tienen si les va a afectar porque obviamente es un costo adicional”, opinó.

La normativa busca garantizar un entorno más seguro para quienes alquilan estos espacios, especialmente en eventos donde pueden estar presentes niños y el consumo de alcohol. "Nosotros siempre dijimos que no vamos a dejar nunca la casa sola porque es una responsabilidad tanto para nosotros como para las personas que nos alquilan", agregó.

LAS EXIGENCIAS

Barracosa explicó en que consisten las normas de seguridad y cuidado que se implementan cuando se alquila un espacio con piscina. "Exigimos el uso de gorro de natación, no pueden entrar con maquillaje ni productos que afecten el agua", especificó.

"Tenemos dos puertas en el área de la pileta que se pueden cerrar y queda la pileta independiente del resto de los ambientes. No está permitido correr en esa área, no pasar mojado de un sector a otro porque se pueden resbalar. Son normas que hacemos cumplir con las personas de nuestro staff”, explicó.

Además, el mantenimiento del agua es riguroso porque se exige la realización de análisis de agua anuales y se utilizan productos para asegurar su calidad. "Los productos son caros, pero son necesarios para mantener la higiene", añadió.

En los casos donde asiste gente de manera permanente “a la noche se ponen los productos, al otro día se limpia la pileta, se pasa el barrefondo, se toma el pH y se mide que esté todo bien”.

COSTOS

En cuanto al costo del alquiler, Barracosa mencionó que por cinco horas de uso del espacio, el valor del alquiler de la cabaña “La Escondida” para el mes de enero de 2025 ronda los $200.000.