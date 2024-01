“Listo el pollo, ¿Querés otro pavo?”: los insólitos chats de la banda condenada por “delivery” de drogas en Chubut

Según el fallo del juez Mario Reynaldi, procuraban usar WhatsApp y Telegram ya que esas comunicaciones no se pueden interceptar. No eran una organización pero tenían vínculos comunes para conseguir, fraccionar y comercializar las sustancias. Usaron todas las modalidades: pasamanos, kioscos y delivery en coches de alta gama.

En los allanamientos hallaron una máquina de contar billetes, una balanza digital, comprobantes de Western Union y Vía Cargo, celulares, computadoras, chips, efectivo, droga, envoltorios, cucharas y cuchillos con cocaína, recortes de nylon, armas y proyectiles, plantas de marihuana y fertilizante, y papel engomado de armar.

El grupo solía reunirse en sus casas. La mayoría de la droga se halló en la vivienda de la dominicana Sahony Esperanza Calderón Núñez. Se hallaron 130 gramos de marihuana y 400 gramos de cocaína.

La causa se inició por una investigación de Policía Federal: un tal Marcelo Rondán, desde su casa de Mahuida al 2000, y Jonathan Millalonco, desde Wilde al 2600, se dedicarían a comercializar estupefacientes. Visitaban casas y recorrían Comodoro para los intercambios.

Los vigilaron y en el radar aparecieron Agustín Alcaina –visto en la casa de Wilde- y Yerison Holguín, alias “Jony” o “Clásico”, en maniobras con movimientos típicos de narcomenudeo. De parte de Alcaína se detectaron numerosas gestiones de cobro de dinero para préstamos, venta de vehículos y deudas de juego. Su casa fue una suerte de centro de operaciones. Allí estuvieron Rondan, Millalonco, Holguín, Luis Messina y Matías Palomo en vehículos de alta gama.

Estos primeros nombres se cruzaron con otra pesquisa iniciada por Drogas Peligrosas de la Policía: una denuncia con identidad reservada contra José “El Padrino” Almonacid, que desde su hogar en Pasaje Urquiza vendía marihuana y cocaína. Se detectaron intercambios de dinero y paquetes, y frecuentes visitas breves en su domicilio. Por teléfono le preguntaban por “Ramón” y le advertían sobre celulares pinchados. Había gente del grupo que le debía dinero. Fue detectado manipulando una balanza y un paquete en el baúl de su vehículo.

LAS ESCUCHAS



-NN: Si podés mañana cuando vos quieras nos juntamos con otra familia; necesito un toallón para mí.

-Almonacid: Había pasado ayer a la mañana y era temprano parece.

-NN: Me compré Tramontina, me cansé de esperar lo tuyo.

-A: Sí, los tengo todo separado lo tengo que subir al auto, más tardecita paso.

-NN: Esta nomás te pido, para mañana voy a tener el auto voy para allá a ver a esta gente.

-Almonacid: Todo bien, quería hablar con vos, no puedo estar meta mandar mensaje, entendela, viste cómo es esto, yo soy más perseguido que la mierda negro, no te hagas problema, vos vení nomás, te iba a decir 50, dale pero apúramela un poquito amigo porque yo igual viste estoy medio endeudado, por eso. El pibe no me trajo las herramientas que querías vos para el motorcito ese.

-NN: Claro ayer estaba esperando tu mensaje me cansé porque ayer y hoy ya me estaban meta pedir.

“El Padrino” también hablaba con Francisco “Chiche” Zalazar -que estaba en un yacimiento- sobre cantidades, pagos y entregas. Hablaban de la droga como “herramientas”, “motorcito”, “ya llegó el pibe”.

-Almonacid: Pero escúchame, listo el pollo, ¿querés la mitad del otro día del pavo?.

-Zalazar: Yo te quería ver pero vos traes algo ¿no? Nos vemos si no después.

-Che escúchame, necesito que me traigas diez, ¿me entendés?.

-Sí, listo, no hay problema.

-Un poquito para mí. Cuatro y ya te quedan 74.

-Para el lunes, martes quiero que esté la plata, hermano.

-Sí, maestro.

Los seguimientos, las cámaras de seguridad y las escuchas telefónicas revelaron movimientos de distribución y ventas de drogas a clientes ocasionales que se contactaban previamente.

En el caso de Rondán, para la sentencia fue “notable” su cantidad de conductas de venta a bordo de un Vento en distintos domicilios de la ciudad.

OTRAS CHARLAS

-NN: ¿Podés traer algo de eso?.

-Holguín: Sí, en un rato más voy a andar por ahí 2 gramos te llevo.

-NN: No, que ya no tengo nada.

-Holguín: De última te paso a ver mañana al mediodía; voy yendo para la casa vine a dejar esto, te llamo por WhatsApp pero no me digas nada por llamada común.

Palomo ingresó en la investigación cuando se lo ve a Almonacid en su casa de Código al 500 subidos en un vehículo con un pasamanos de bolsas pesadas. También se vinculó con Néstor “Rubio” Díaz.

-Palomo: Aunque sea 10, 20.

-Almonacid: Viste me está siguiendo la gorra pero vos tardás mucho hermano, me tardás un mes, yo te doy una mano pero a una semana.

-Claro pero sí.

-Yo igual la tengo que poner, no es que me la regalan.

-Palomo: No puedo hablar vos sabés que los teléfonos están pinchados, si podés pasar a las 11 y te paso una cosa y nos vemos a la vuelta.

-Almonacid: Y si se lo dejás a Chochi y yo se lo pido.

-No, amigo, yo te quería dejar algo a vos por eso.

-Sí, pero viste yo estoy medio complicado igual no quiero tener ninguna mierda viste me están una bronca, la gorra también.

A Calderón Núñez, Holguín hasta le reclamaba la mala calidad de lo entregado a los “clientes” o le daba instrucciones sobre el precio de venta para que Calderón obtuviese ganancia. Tenía en su casa de Km. 8 casi medio kilo de cocaína, marihuana, una balanza digital y celulares. Su nombre apareció en las escuchas a Holguín. La ubicaron en encuentros con el resto del grupo. En un audio admitió: “Yo le estoy guardando todo al Jony en la casa, ya tú sabes”.

Cuando por trabajo estaba fuera de la ciudad, Messina planificaba actividades con “Robertito”. Le daba indicaciones encriptadas y le facilitó números para vincularse.

-Robertito: Por lo menos tenés laburo, yo nada. Acá tranca en mi casa por ahí haciendo algún embrollo pero tranqui, qué necesitas amiguito, si me das una mano estaría espectacular.

-Messina: Y si pero no te me vas a colgar, te voy a presentar a mi que está en Comodoro, espérame hasta el 6 yo bajo.

-Sí, yo no tengo drama, te doy mi número, vos llámame o pasá por casa, ahí te doy mi dirección o decime con quién me tengo que encontrar, no tengo drama, la mejor, ponele un número y listo.

-Lo tenés al Agustín, al Alcaína.

-No sé quién es, ni idea pero si querés dale mi número y que me llame, nos encontramos y que me pase y decime un número y listo no hay drama, yo necesito para laburar, acá encima sale con fritas.

-Bueno ponele la original 20, va para la parrilla la carne. Llamá y decile que sos Roberto de Rada que no tenes WhatsApp y que vas para Comodoro y que te diga donde se encuentra y ahí charlan, tratá de no dejarme mal.

-No, la mejor amigo, vos sabés, gracias por darme una mano siempre.

-El fallo condenó a Calderón Núñez por tenencia de droga para comercializar a 4 años de prisión de efectiva. Está embarazada y los cumplirá en su casa protegida por razones de violencia de género y para hacerse cargo de dos niños de 7 y 2 años.

-Almonacid fue sentenciado por confabulación de dos o más personas para el de comercio de estupefacientes, a 4 años de prisión efectiva. Está preso en la U-6. Fue el más activo de la causa y tenía condenas federales previas por droga.

-Alcaína, por confabulación, fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión efectiva. Está preso en la U-15. Lo consideraron con un “protagonismo diferenciado” en la causa.

-Rondán y Palomo fueron condenados por confabulación a 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Pero ya cumplieron con la detención preventiva. Quedaron libres.

-Millalonco y Messina, por confabulación, a 1 año y 4 meses de prisión efectiva domiciliaria. Holguín, por confabulación, a 2 años de prisión en suspenso.

-Zalazar, por tenencia simple, a 3 años de prisión en suspenso. Deberá realizar un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación.

-Y Néstor Díaz, por tenencia simple, a 1 año y 3 meses de prisión en suspenso.