¿Cuáles son los requisitos para circular con casas rodantes y tráiler en las rutas de Chubut?

A partir del 1 de agosto 2022 entró en vigencia una nueva normativa para la circulación de trailers y casas rodantes categoría 01 en la Argentina. Y para vehículos de 2 ejes, que entran en categorías 02/03, hay tiempo de realizar los ajustes a la norma hasta el 31 de diciembre de 2023.

Esta reglamentación abarca a los acoplados, remolques, trailers y casas rodantes de hasta 750 kg destinados al traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de recreación familiar acarreados por automóviles particulares de hasta 3.500 kg.

Para patentar casas rodantes y tráilers categoría 01, la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor requiere un Certificado de Seguridad Vehicular emitido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), para lo que se necesita un informe técnico confeccionado y firmado por un ingeniero matriculado.

En el caso de los trailers y casas rodantes categorías O2 y O3, el informe técnico (CSV) deberá ser realizado por los talleres de Jurisdicción Nacional distribuidos en todo el territorio nacional, correspondientes al registro de éstos bajo Disposición 1/2022 de la Subsecretaría de Transporte Automotor del Ministerio de Transporte.

“Es importante salir a las rutas seguros y cumpliendo con las normativas”

Claudia Yaryura, vocera de la Asociación de Rodanteros del Chubut, señaló a ADNSUR que “desde hace un tiempo venimos defendiendo esta causa porque la forma en que la implementaron fue arbitraria por sus formas, pero no nos queda otra que cumplir con las normas para salir a las rutas”.

“Debemos adecuar nuestros equipos según lo exige la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Transporte de Nación porque, superando determinado peso, tanto trailer como casillas rodantes son categorías en 01 hasta 750 kg o categoría 02hasta 3500 kg”, aseguró.

¿Qué documentación necesito tener para circular en las rutas?

“En la categoría 01 uso particular de casillas rodantes, la patente N°101 ya no esta vigente. Todo aquel que tenga un trailer o casilla rodante en esta categoría, lo que debe hacer es entrar en este proceso de homologarlo para poder logar la patente y salir a las rutas en forma segura”, destacó Yaryura.

Y explicó que en categoría 02 es más complicado porque sacaron nuevas normativas. "Ahora sacaron un procedimiento extraordinario porque la gran mayoría de los rodanteros no tenemos los equipos adecuados porque nunca se había exigido. En estos casos, nos requieren adecuar nuestros equipos y nos piden frenos eléctricos, tortugas homologados, controlador eléctrico y toda la reglamentación vehicular que se exigen para transitar en las rutas”, afirmó.

“Este procedimiento indica que vamos a poder homologar a través de los ingenieros de las RTO y esto va a ser en casos especiales”.

Homologación y patentamiento

En el caso de quienes compran una casilla o tráiler debe exigir que su equipo este adecuado con los tecnicismos que el fabricante debe cumplir para que ese tráiler o casilla salga a la calle homologado.

La homologación es esta cuestión técnica que nosotros los usuarios debemos colocar en nuestros equipos y que no tenemos.

¿Cuánto sale poner "a punto" el vehículo?

Se calcula que por un solo eje está rondando aproximadamente unos 800 mil pesos (frenos eléctricos, entre otros requerimientos) en el caso de los 02; y en el caso de los 01 se estima entre 20 mil y 40 mil pesos en Chubut.

De todas maneras, depende de la ciudad o provincia donde se realice el tramite. Se estima que en Comodoro los valores podrían ser mayores.

Los precios no están regulados y existe un vacío legal al respecto

“Así como nos exigen cumplir con la normativa, se presupone que estos organismos nos tienen que garantizar el cumplimiento. También hay que entender el contexto socioeconómico en el que esta el país y que estas normativas desde lo económico son incumplibles porque el costo es muy alto. Una persona que compró un equipo hace treinta años, o el trailero trabajador que tiene un equipo hace 30 años, que era un trabajador activo, ahora es un jubilado que no puede afrontar eso costos”, detalló Yaryura.

“Hay provincias como La Pampa y Neuquén dijeron que no van a adherir a esto, no van a exigir esto de las patentes, pero en rutas nacionales pasan cosas. No quiero alertar, pero tampoco promover que la gente salga a la calle porque soy una afectada mas”, dijo Yaryura.

“La realidad es que la gente sigue saliendo a las rutas. En Chubut no está pasando nada, en los controles no estamos teniendo mayores problemas, pero ahora que empieza el verano y hay mayor turismo, hay algunos que se ponen mas exigentes porque la realidad es que todos quieren recaudar. Es bajo la ley de la prueba y la suerte. Se sugiere salir en regla”, finalizó Yaryura.