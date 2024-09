El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, destacó en base a la nueva operadora en las áreas que deja libres YPF, que “la inversión de Pérez Companc tiene que ver con un esquema de reactivación de la cuenca. Somos una cuenca madura convencional pero con un potencial enorme porque tenemos un crudo muy demandado en el mundo”.

“La salida de YPF -lejos de ser un problema- terminó siendo una oportunidad. Lo que no invertía YPF en la Cuenca y lo invertía en ‘Vaca Muerta’ porque era más rentable; ahora va a entrar una nueva empresa (que no tiene que competir en dos unidades de negocio distintas) a invertir más fuerte en nuestra Cuenca”, consideró.

Y planteó que “Pérez Companc va a tomar las áreas residuales de YPF con más trabajo, inversión y equipos. La cuenca puede revertir el declive y pasar a ser un actor fundamental del motor energético de la Argentina en la Patagonia”.

El mandatario provincial reconoció que “son inversiones que se hacen porque no se van a poner palos en la rueda que no te van a venir con un impuesto raro que no te van a venir con que el superficiario justo en ese lugar que se habla tanto de las tasas en este gobierno no se van a hacer más. Tampoco se va a condicionar quién invierte porque no hay prejuicios ideológicos ni geopolíticos. El que quiera venir a invertir a Chubut que venga y que invierta; se le va a pedir que haga las cosas bien”, detalló.

AGENCIA DE RECAUDACIÓN

En otro orden de temas, el gobernador chubutense informó que- a través de la Agencia de Recaudación - "apuntamos a aumentar los ingresos. Se va a enviar una ley a la Legislatura. Ya lo trabajamos con ‘legislación comparada’ con otras provincias incluso estamos asesorados con quienes crearon ARBA en provincia de Buenos Aires”, reveló.

“Queremos trabajarlo con los municipios con las herramientas tecnológicas que facilitan la trazabilidad y con las metas fiscales concretas que se tienen que cumplir”, puntualizó.

Finalmente, Torres explicó “tomé la decisión como gobernador que todos tienen que cumplir con las mismas obligaciones y tener los mismos derechos. Va a haber caudalímetro para saber -verdaderamente- la cantidad de petróleo que se saca de la provincia, las ganancias de los casinos, la cantidad de langostinos que se pescan y cuánto aluminio se exporta. Vamos a tener un mapeo de todo lo que genera la provincia”, completó.