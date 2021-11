Un local de ropa de Comodoro hizo un promo con "El Carlo" y se viralizó

"Tenemos ropa deportiva y urbana para que cada uno pueda armar el outfit que le haga sentir mejor consigo mismo", valora propietaria de Indumentaria CC, que detalla que en sus dos locales - en el centro y la zona norte de Comodoro-, los clientes siempre encuentran "calidad y excelentes precios, además de una atención personalizada".

Por esto, alienta todos sus clientes a "probarse prendas, cambiar, combinar distintos looks, incluso aquellos que no están acostumbrados o que piensan que no son para ellos... Hay que probarse y hacer un mix, porque así van descubriendo lo que les gusta, les queda cómodo y con lo que se sienten mejor", enfatiza.

De día enfermero, de noche ‘memero’: Cómo son los días de El Carlo, entre el Hospital Regional y las redes

La mayoría de los modelos son unisex y pueden combinarse con muchas otras prendas. Los talles van desde el talle S al XXL pero también cuentan con talles especiales. "Ingresan pedidos todas las semanas, vamos actualizando constantemente el stock para nunca se aburran y siempre haya algo nuevo para probar".

Indumentaria CC cuenta con una gran variedad de formas de pago efectivo, débito, crédito, transferencia, QR y Mercado Pago. "Si abonas en efectivo tenés descuento en todas las prendas, con tarjetas bancarizadas tenés 1 y 3 cuotas sin interés y más promociones que van variando en el mes", explica, y agrega: "una vez abonada tu prenda, los chicos te regalan un vale de descuento que sirve para que uses en tu próxima compra"

Dictarán un curso de cuidadores domiciliarios

Además, si sos cliente obtenés la tarjeta de CLIENTE VIP donde quedan registradas tus visitas para que tengas descuentos exclusivos.

🎅 TODO PENSADO PARA SORPRENDER EN NAVIDAD

"La gente se volvio tan fan de nuestro emprendimiento que lo eligen cada vez que quieren agasajar a alguien en su día. Tenés la opción de pedir un box personalizado o voucher digital", señala.

Y explica: "el box personalizado es una caja que contiene gorro navideño y un almanaque (en diciembre), sumado a las prendas que elijas para agasajar a esa persona"

Una carnicería de Comodoro ofrecerá todos los cortes de carne de primera a $559

En cuanto al voucher digital, "es un saludo más el monto que elijas para que lo usen en cualquera de los locales, y lo enviamos a través de Whatsapp con un mensaje y la info para que puedan acercarse a elegir lo que más les guste".

🚛 Además, hacen envíos a domicilio y a todo el país.

LOCALES

📍CENTRO - Rivadavia 385 (Paseo del Centro) - Local 29 - En el horario de 10:00 a 20:30 hs - WhatsApp 2974262312

📍KM8 - Teniente Jukic (Galería Zona Norte) - Local 3 - En el horario de 11:00 a 20:00 hs WhatsApp 2975262940

¿Con ganas de asado? Mirá las ofertas de Meating para esta semana

En los estados de WhatsApp ponemos consignas para que juegues con nosotros y te ganes descuentos, prendas y para veas todo lo nuevo que llega

En facebook hacemos sorteos EN VIVO! Y en las historias subimos todos los horarios/promos/liquidación y más.

👍FACEBOOK:

www.facebook.com/Indumentariacc1

📷INSTAGRAM:

www.instagram.com/Indumentariacc_

"Una vez que nos conozcas no vas a dejar de seguirnos porque siempre buscamos algo nuevo para seguir estando juntos... con juegos, promos y diversión", remarcan.

Mirá las ofertas que ofrece Meating para esta semana