De día enfermero, de noche ‘memero’: Cómo son los días de El Carlo, entre el Hospital Regional y las redes

Lleva a su ciudad, Comodoro Rivadavia, en su identidad aquí en internet desde que empezó a producir contenido. En tres días sumó decenas de miles de seguidores en la red social del momento y sus videos llegan a todo el mundo. Es "El Carlo" y este domingo fue entrevistado en un Instagram Live de ADNSUR para ayudar a conocerlo mejor.

Su nombre es Carlos Ezequiel Obando, pero ni él mismo se presenta así. Hace años pasó a ser “El Carlo”, nombre artístico que eligió para darle vida a sus redes sociales, donde poco a poco fue sumando adeptos y hoy los seguidores de todos sus perfiles sumados superan la población de Comodoro registrada en el censo del 2010, de 173.000 habitantes.

Sí, fue algo rebuscado, pero es una manera de graficar la masividad que mueve el personaje comodorense más reconocido en internet. En Facebook son más de 120.000 personas de todo el país que lo siguen, en Instagram suma algo más de 5.000 y ahora la está rompiendo en la red social del momento, Tik Tok.

Porque en solo 3 días de actividad intensa, ya suma 66.000 seguidores y la cuenta sube cada vez que la visitas de nuevo. Tiene videos de 61 mil reproducciones (número mayor a la población de Caleta Olivia), de 177 mil (casi seis veces Rawson), de 326 mil (más que la ciudad de Bahía Blanca entera) y hasta 1 millón, que es 808 veces la población de Tecka, al Oeste de Chubut, como para darnos una idea.

Aquí está la charla completa con @Elcarlo

Carlos sin ‘s’ dijo a ADNSUR este domingo lluvioso que su contenido lo empezó haciendo para reflejar lo que vivía en su vida cotidiana en Comodoro. Así fue que se creó la página de Facebook, que fue el puntapié inicial de su fama. Grandes y chicos compartían sus memes en la red social que más usamos mientras trabajamos.

Así fue creciendo en reconocimiento y la gente lo empezó a saludar por la calle, incluso en su trabajo como enfermero en un hospital público, los doctores con vasta experiencia en el rubro le decían “así que vos sos El Carlo, el de los memes”.

En la actualidad, se divide el tiempo entre el Hospital Regional, los memes, y algo más que eso. El contenido que lo llevó a viralizarse en todo el mundo es diferente al que venía haciendo. Algo así como una especie de prueba con unos “muñequitos sin forma” que salió bien. Eso sí, la esencia del pibe comodorense de 24 años que quiere plasmar su vida y pensamientos utilizando el humor, no se negocia.

Por ello podemos ver en todos sus perfiles que, más allá de cobrar reconocimiento en el resto del país y el mundo gracias a su contenido, siempre va a seguir latente el “CR” de Comodoro Rivadavia en su nombre, y podremos ver experiencias que todos hemos atravesado alguna vez viviendo en la ciudad del viento, del petróleo, del viento, y también del viento, por si no quedó claro.

"Hice un meme, lo publiqué en mi Facebook personal y empecé a publicar más sobre la universidad, que era el contexto en el que estaba cuando empecé a generar contenidos", recordó.

Además, contó: "yo no quería crear la página, pero mis amigos me empezaron a presionar y en abril de 2017 arrancó con 80 seguidores".

"Los tuve como 3 o 4 meses. Los conozco y muchas gracias a ellos. Ahí hice uno que reventó en todo Comodoro y de un día para otro fue sumando a mil, 2 mil, y así, reventó", agregó.

También contó que cuenta con el reconocimiento de la gente que trabaja en el Hospital Regional y dijo: "que me reconozcan por la página, que me digan que se divierten es re loco, como la gente en la calle, como choferes de colectivos, o gente que me ve"