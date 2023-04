Viviendas Luden: los secretos para contar en poco tiempo con una casa "bien patagónica"

El momento en que se decide invertir en la compra o ampliación de una vivienda tiene detrás, no solo el necesario dinero por supuesto, sino una carga enorme de sueños, anhelos y expectativas a futuro ya que ese lugar elegido suele ser visto para toda la vida, detrás de un plan de vida.

Por eso, a la hora de apelar a soluciones constructivas como las que a partir del desarrollo de innovadoras tecnologías y métodos han creccido en los últimos años como complemento al método tradicional, es conveniente prestar mucha atención a una serie de consejos o recomendaciones para no sufrir engaños ni desilusiones.

El que desde Comodoro Rivadavia realiza hace años Viviendas Luden, especializada en construir casas “bien patagónicas”.

¿Qué significa el concepto desarrollado por la empresa con cientas de viviendas entregadas en los últimos años en toda la región? Que se trata de una casa para toda la vida y no una casa de "gelatina".

Shows sorpresa y changos gratis: Diarco renovó su sucursal en Comodoro y lo celebra con sorteos

De más está aclarar que el concepto de casas de gelatina apunta a viviendas o sistemas de construcción no tradicional habitualmente de bajo costo y calidad que hace que el tiempo, sus inclemencias y los años la transformen en algo con movimientos, fisuras o flácido.

Por eso, Viviendas Luden resalta su sistema en base a ser “bien patagónico” no solo por la procedencia de la firma y su mayor zona de influencia y conocimiento de la realidad climática y morfológica, sino por la especial atención a distintos puntos clave.

¿Pensando en construir? Una empresa patagónica propone una alternativa a las viviendas prefabricadas

Chatea con Viviendas Luden y asesorate sin cargo haciendo clic 🏡 en este enlace

Por ejemplo, se siguen lineamientos constructivos y de diseño que hacen que las casas construidas bajo su sistema son sólidas, inamovibles y soportan vientos y tempestades como las que suelen afectar a la región, con ráfagas muchas veces superiores a los 120 kilómetros por hora, sin ningún problema.

La experiencia de los cientos de casas construidas ratifican esta idea en el día a día.

La base con la que se logra esto es con técnica y científica, además de materiales de última generación y calidad.

Dictarán un curso de cuidadores domiciliarios

El punto principal es el anclaje de la casa al suelo, normalmente conocido como cimientos, que en las construcciones en seco de hacen de manera especial y distintas a la tradicional.

Como las casas de Viviendas Luden contienen una platea ya incorporada de hierro, la misma se fija al suelo con hierro y cemento en puntos claves.

En esos puntos se coloca cemento y hierro, y por encima platinas con “patas de ángulo”, que hace que la base se fije al suelo de manera sólida e inamovible.

La construcción de la jaula es el segundo punto. Debe ser compacta y trabajar como una sola pieza, sin puntos débiles ni sueltos.

Estufas a leña 2.0: ecológicas, económicas y controladas por wi-fi

“Nuestras jaulas son de hierro soldadas en una sola pieza y sus bases soldadas a los puntos fijos fundados en el suelo”, resaltaron desde Luden.

El tercer punto es la fijación de los materiales que revisten la construcción a la jaula, que se hace con tornillos especiales que traspasan los materiales y se fijan en el hierro.

“Con estos tres puntos y cumpliendo los protocolos a la perfección se logra tener una casa fija, que no tiembla, no vibra y soporta cualquier viento y cuyos materiales no se deterioran por los agentes de la naturaleza, como el polvo, la tierra, la piedra o lo que puede pegar sobre los mismos”, destacaron los responsables de Viviendas Luden al justificar el uso de este tipo de sistemas, con meticulosidad.

De esta forma, ratificaron: “nuestras casas están construidas de esta manera, son bien patagónicas para soportar cualquier tipo de viento. no se van a mover ni van a temblar y por eso se pueden construir en cualquier lugar, ya sea en la punta de un cerro o en una pendiente”.

Una carnicería de Comodoro ofrecerá todos los cortes de carne de primera a $559

En este punto de seguir a rajatabla protocolos, usar materiales adecuados y personal capacitado en el uso de los mismos radica en algunos casos que exista una diferencia de costos entre un sistema constructivo y otro que no cumple con estos parámetros. Acá se da paso a la frase hecha y por eso muy cierta: “lo barato sale caro”.

Chatea con Viviendas Luden y asesorate sin cargo haciendo clic 🏡 en este enlace

OPCIONES DE ENTREGA

Hay tres opciones de entrega al elegir una vivienda LUDEN:

✅Llave en mano: completamente lista para mudarse

✅Intermedio: estructura con forrado exterior y piso

✅Estructura: sólo la estructura, y queda perfectamente lista para continuar en cualquier momento con la etapa siguiente.

VALORES POR MÓDULO Y OPCIONES DE ENTREGA

🏠 Precios de las distintas opciones y medidas:

¿Con ganas de asado? Mirá las ofertas de Meating para esta semana

🏠 Módulo 21 m2 de 6 m x 3.5 m.

Llave en mano: $ 7.800.000

Intermedio: $ 6.250.000

Estructura: $ 3.850.000.

🏠 Módulo 26 m2 de 7.50 x 3.50 m.

Llave en mano: $ 9.400.000.

Intermedio: $ 7.500.000.

Estructura: $ 4.700.000.

🏠 Módulo 31 m2 de 9 m x 3.50 m.

Llave en mano: $ 11.400.000.

Intermedio: $ 9.100.000.

Estructura: $ 5.600.000.

🏠Loft 33 m2👇🏻

$ 10.250.000

Todo es con materiales incluidos.

En agosto comienza a dictarse la carrera de Técnico Superior en Radiología

REDES SOCIALES

Seguilos en FACEBOOK o INSTAGRAM y mirá los modelos y obras realizados.