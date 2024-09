El 2 de septiembre se conmemora en todo el país el Día de la Industria. Esta efeméride, que tiene sus raíces en el año 1587, resalta la relevancia del sector industrial en el desarrollo económico de Argentina. Es a inicios del siglo XX cuando se comienzan a establecer las primeras industrias en el territorio argentino, marcando un hito en la diversificación de la economía y en la búsqueda de un desarrollo más integral y sostenible.

En ese marco, ADNSUR conversó con Salvador Femenia, secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), para conocer la situación actual de las Pymes y reconoció “estamos transitando un camino difícil para el sector, los números no se recuperan y todavía no se termina de ver la luz al final del túnel”.

Asimismo, destacó, “seguimos registrando caídas, tanto interanuales como intermensuales en todos los sectores medidos. Es un Día de la Industria, donde quizás tengamos más ganas de que esto arranque, de lo que realmente efectivamente está pasando”.

CUÁLES SON LAS INDUSTRIAS MÁS AFECTADAS

Las industrias que -por lejos son las más afectadas- son “químicos y plásticos, papeles, papel e impresiones y la parte de metal mecánica y material de transporte”. "Eso es lo que más cae, pero igualmente todos los sectores de mayor o menor medida, dan negativo en el interanual", señaló.

Y manifestó, “necesitamos con urgencia recuperar la actividad. Desde marzo del año pasado a marzo de este año cerraron 5.000 pymes, nos parece un número lógico porque evidentemente venimos de un largo recorrido con muchos inconvenientes”, indicó.

En relación a estos siete primeros meses del año -que es lo que tienen medido" y comparado con los siete meses del año pasado “tenemos una caída del consumo acumulada de 18% y un número bastante similar en la industria”, aseguró.

Con información histórica de Ámbito, redactado y editado por un periodista de ADNSUR