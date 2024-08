A través de las redes sociales, un joven patagónico exigió dejar de “romantizar” vivir en el sur argentino y expuso los verdaderos retos que enfrentan quienes residen en la Patagonia y otras regiones con climas extremos.

"¿Querés vivir en la Patagonia? Te voy a contar la verdad", comienza diciendo el usuario, que luego detalla algunas de las dificultades más apremiantes: la escasez de viviendas, los bajos salarios y hasta las complicaciones cotidianas, como tardar media hora en llegar al minimercado más cercano debido a la nieve.

PIDIÓ QUE DEJEN DE ROMANTIZAR VIVIR LA PATAGONIA Y SE VIRALIZÓ

"Si el lugar tiene nieve, la nieve está muy romantizada. Vivir en lugares con nieve es una porong...", afirma el joven, quien pide a quienes sueñan con mudarse a estas zonas que dejen de "romantizar al pedo" esta realidad.

La falta de oportunidades laborales y la precariedad de los empleos disponibles son otros de los problemas que resalta el tiktoker. "Trabajo vas a tener, pero hay tanta cantidad de oferta que la gente quiere trabajar tanto y los sueldos son bajos", advirtió.

Ante esta cruda exposición, el video generó un acalorado debate en las redes sociales, con usuarios que compartieron experiencias similares, pero también con quienes defendieron la belleza y los encantos de vivir en entornos nevados.

"Es que en ningún lugar de la Patagonia te va a sentir mejor. Perdóname si querés venir a vivir a la Patagonia, dejen de romantizar al pedo", concluyó el joven en su mensaje, buscando desmitificar una imagen que, según él, dista mucho de la realidad.

Como era de esperarse, el video generó polémica e indignación entre los usuarios. “¿Dónde vive el flojo este?”, “La gente piensa que por irse una o dos semanas a la montaña y tener todo servido es igual que estar instalado, son dos cosas MUY diferentes. Plus la gente que dice que se banca el frío no sabe lo que es estar con -0 constantes", “Andá a vivir al Conurbano si no te gusta la Patagonia”, “Tiene razón el flaco. No es para hippies con Osde”, “El tema es que las ciudades de la Patagonia son horribles! No hay asfalto, no hay veredas, las casas son una por…,te cruzas a Chile y ya es otra cosa”, fueron algunos de los comentarios destacados.