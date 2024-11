El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, presentó este lunes ante los diputados provinciales los lineamientos principales del proyecto de ley de presupuesto provincial para el año 2025. En su exposición, destacó dos pilares fundamentales: la inclusión de la pauta salarial para la administración pública y la significativa inversión en infraestructura, con un enfoque en obras prioritarias.

Koenig detalló que el presupuesto contempla un ingreso total de 5,8 billones de pesos, con un gasto proyectado de 4,4 billones y un billón destinado exclusivamente a obras públicas. El ministro enfatizó que este presupuesto refleja la propuesta del gobernador Rolando Figueroa y su equipo, y marca un cambio respecto a ejercicios anteriores, dado que se priorizan las inversiones en infraestructura, un área que ha sido históricamente deficitaria.

Uno de los aspectos más destacados de la presentación fue el superávit proyectado para 2025, una cifra que se ha logrado gracias a la contención del gasto en el presente año. Koenig explicó que, si no se hubieran adoptado medidas de ahorro y ajuste, la provincia estaría enfrentando un déficit y no un superávit. “Si no hubiésemos realizado esa contención del gasto, hoy estaríamos hablando de cómo cubrir un déficit”, señaló el ministro.

Además de la previsión salarial, que asegura los acuerdos salariales para el próximo año, el presupuesto refleja la prioridad del gobierno en el desarrollo de infraestructura, un sector crucial para el crecimiento y el bienestar de los habitantes de la provincia. Koenig adelantó que próximamente el Ministerio de Infraestructura presentará un detalle más específico de las obras que se financiarán con los recursos asignados.

Con información de Neuquén Informa bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.