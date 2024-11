Franco Colapinto se sorprendió por el homenaje en Las Grutas: “¿Quién fue el Art Attack?”

El piloto argentino Franco Colapinto se llevó una grata sorpresa al descubrir un homenaje en su honor en la playa de Las Grutas, donde un impresionante dibujo de su rostro, de más de 20 metros, fue realizado en la arena. La imagen, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, captó la atención tanto de fanáticos como de seguidores del automovilismo.

Al ver la captura que mostró TN, Colapinto no dudó en compartir su asombro con sus seguidores de Instagram, preguntándose con humor: “¿Quién fue el Art Attack?”, haciendo alusión al popular programa de televisión. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su particular pedido: “Que no venga una ola”, en referencia a la fragilidad de las obras de arte realizadas en la arena, especialmente cuando la marea comienza a subir.

Murió un trabajador en una construcción: ¿quién era?

El dibujo, que además incluía el mensaje “Colapinto, vení a la Escudería Grutyna”, fue un claro homenaje al joven piloto de la Fórmula 1, que desde su aparición en el automovilismo internacional logró captar la admiración de miles de fanáticos, especialmente en su tierra natal.

Con información de TN bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.