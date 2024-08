Por decisión del Gobierno Nacional, el Impuesto PAIS tendrá una reducción de diez puntos y pasará de 17,5% a 7,5% en el mes de septiembre. Sobre este anuncio, las especulaciones no tardaron en llegar y en el rubro del automotor comenzaron a preguntar cómo impactará esta medida en el precio de los vehículos 0km.

Según relevó Ambito, lo primero que hay que considerar es que, si bien la baja impositiva es de 10 puntos porcentuales, “no se puede esperar un traslado lineal sobre el precio al público”.

En ese sentido, explicaron que, “están los importadores de marcas que no tienen fábricas radicadas en el país” y representan no más del 3% del mercado. En ese caso, destacaron que “están importando por los dólares financieros y no sobre el oficial, que es sobre el cual se aplica el Impuesto PAIS”.

“En nuestro caso, no importamos por el oficial sino por el Contado con Liqui. Así que no nos cambia nada. Sólo estaremos atentos a lo que hagan los fabricantes – que son los que importan el 97% de los autos – para ver si hay que acomodar algún precio, resignando rentabilidad. Nada más que eso”, explicó un importador de marca no radicada.

Por otro lado, remarcaron que hay que tener en cuenta que esos 10 puntos que se reducirá el impuesto impactan sobre el costo de importación del 0km que es mucho menos del valor al que se vende.

“El impuesto se aplica sobre la base imponible. Entonces, al valor al público, una baja de 10 puntos del PAÍS puede representar 4% sobre el precio de venta”, dijo otro importador.

Según aclararon las fábricas agrupadas en ADEFA, anticiparon que “no se puede esperar una baja general de 10% en el precio de los 0km”.

VEHÍCULO QUE IMPORTAN

En el caso de los vehículos que importan, se aplica sobre el valor de llegada al puerto. Antes de otros impuestos, como IVA, Ingresos Brutos, “Lujo”, etc y márgenes de automotriz y concesionaria.

En tanto, los vehículos nacionales, sólo afecta a las piezas importadas. Las autopartes nacionales, los costos laborales, los costos de energía y servicios son todos en pesos. Todo eso puede representar 50% o más del costo de fabricar un auto. Por eso, no se va a trasladar nominalmente la baja impositiva.

Los autos vienen aumentando entre el ritmo de la devaluación (2% mensual) y la inflación. En promedio la suba mensual se está dando entre 2% y 4%.

Si el impacto de la reducción del Impuesto PAÍS es de un 4% o 5% en el precio final, lo que va a sentir el comprador es que, por ejemplo, en octubre – si se reduce en septiembre – los 0km no aumenten. No que bajen. Lo mismo sucederá a partir de diciembre si es que se cumple la promesa oficial de eliminarlo del todo.

“La conclusión podría ser que todos los autos no van a bajar 10%, pero tampoco el mercado será indiferente a la reducción impositiva”, señalaron.