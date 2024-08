Tres reconocidas marcas sorprendieron y venden sus productos a precios de diciembre 2023

En medio de la crisis económica que golpea fuerte a los bolsillos de los argentinos, tres reconocidas marcas sorprendieron con una fuerte rebaja de precios, equiparándolas con los valores de diciembre de 2023.

La crisis afecta también a las empresas, que se enfrentan a un dilema: reducir la producción ante la caída en las ventas o retrotraer precios para lograr comercializar los productos.

Se trata Pantene, Pampers y Alwaysde Pantene, Pampers y Always, comercializadas en Argentina por el Grupo Newsan, que retrotrajeron sus precios a niveles del verano pasado. "Marcas de primera son las que en momentos de crisis dejan de ganar para que vos no pierdas", remarcan según publica Ámbito.

"Es momento de que, además de ser primeras marcas, empezar a ser marcas de primera. Marcas de primera son las que no bajan la calidad, son las que bajan los precios", señaló la empresa en un video en el que afirman que "marcas de primera son las que en momentos de crisis dejan de ganar para que vos no pierdas".

La compañía aclaró que la rebaja no tiene un tiempo límite sino que será de ahora en adelante. "No hasta fin de mes, ni los fines de semana ni los miércoles. No es un descuento, es una baja de precios. Un compromiso de las primeras marcas que ahora también, son marcas de primera", destacaron.

El anuncio llegó apenas un mes después de que el grupo concretara un acuerdo de exclusividad con Procter & Gamble (P&G) que implicó el desembarco de la firma argentina en el segmento de consumo masivo mediante la comercialización de marcas como Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Downy, Vick, Cebión, entre otras. También le permitirá fabricar y vender pañales Pampers y toallitas Always.