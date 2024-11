En el inicio de un nuevo mes y en el contexto de una inflación que según INDEC, en septiembre alcanzó el 3,5%, algunos sindicatos lograron acuerdos salariales en el último tramo de 2024. Mientras otros, todavía se encuentran en negociación.

"El salario en el sector privado registrado parece haber recuperado prácticamente toda la pérdida ocasionada en diciembre de 2023, y según el dato de julio del SIPA, ya estaba levemente por encima", indicó Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma. De esta manera, diversos gremios lograron nuevos aumentos salariales para sus trabajadores.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los representantes del sector de transporte establecieron un salario básico de $1.140.000 para noviembre, el cual será proporcional al tiempo trabajado. Este monto se incrementará a $1.160.000 en diciembre y a $1.200.000 en enero. Asimismo, se acordaron nuevos valores para los viáticos. De esta forma, en noviembre será de $6.525, en diciembre de $6.640 y en enero de $6.870.

No obstante, las partes se reunirán nuevamente el 20 de enero de 2025 para evaluar el poder adquisitivo de los salarios y han convenido en un encuentro en los próximos 30 días hábiles, es decir, a fines de noviembre, para discutir una suma fija extraordinaria.

En el sector petrolero, se acordó un aumento del 6% retroactivo a septiembre y otro 6% que se aplicará en diciembre, además de incluir una cláusula de revisión para asegurar que los salarios no pierdan frente a la inflación. También se estipuló un aumento en el valor de la vianda para una jornada de 8 horas, que ahora será de $28.500.

Las sumas extraordinarias correspondientes a los meses de septiembre y octubre se pagarán hasta el 15 de noviembre de 2024, y la gratificación se calculará sobre los salarios de abril de 2024.

Con respecto a la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), ha acordado incrementos salariales para distintos sectores. Para la rama de abrasivos, se aplicarán aumentos del 6% en septiembre, 3% en octubre y 3% en noviembre. En la rama de cal y piedra, el aumento será del 4%. Por otro lado, en la rama de molienda, se prevé un incremento del 5,5% en septiembre y 3,5% en octubre.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) llegó a un acuerdo de aumento salarial bimestral para los empleados de agencias de viajes y turismo. Este acuerdo incluye un incremento no remunerativo del 8%, a ser abonado en dos tramos.

Los trabajadores regidos por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 547/08 recibirán un aumento del 4,25% en octubre y un 3,75% en noviembre, elevando el salario básico a aproximadamente $926.000, con presentismo incluido.

Para los empleados de call center, el acuerdo establece un aumento no remunerativo del 8%, dividido en dos pagos: 4,25% para septiembre y 3,75% para octubre.

Por otro lado, los salarios bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que abarca a la mayoría de los trabajadores del comercio, recibirán un incremento del 3,75% en octubre.

Con respecto a estatales, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ha aceptado una propuesta de aumento del 3% para el bimestre de noviembre y diciembre, que incluye un bono único de $30,000 que se abonará en diciembre.

El acuerdo también establece un incremento en los montos mensuales del Premio Estímulo a la Asistencia, de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas correspondientes. No obstante, a partir de diciembre, el plus por asistencia perfecta será de $30,906. Sin embargo, este aumento no fue respaldado por ATE.

Por su parte, los trabajadores siderúrgicos nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Cámara Argentina del Acero (CAA) siguen sin llegar a un acuerdo, tras la finalización de la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

La UOM solicita un aumento del 4% para los meses de junio, julio y agosto, así como un 3% adicional para septiembre y octubre. Sin embargo, la cámara ha ofrecido un incremento del 2% mensual. En este contexto, la Secretaría, encabezada por Julio Cordero, ha decidido abrir un nuevo cuarto intermedio y programar una audiencia para el 7 de noviembre.

En tanto, el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) y la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) llevaron a cabo una reunión donde se acordó una recomposición salarial del 19,6% para el periodo que abarca de julio a diciembre de 2024.

Este incremento se aplicará sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos vigentes hasta junio de 2024, de manera acumulativa: un 7,5% en agosto, 3% en septiembre, 2,7% en octubre, 2,6% en noviembre y 2,5% en diciembre. Cada cuota se pagará como asignación no remunerativa durante dos meses, a excepción de la primera, que se liquidará en tres meses.

Con respecto a la Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, logró una revisión salarial que eleva el ingreso total a $1.525.889,94. Este incremento del 3,5% es considerado equivalente a la inflación del mes de septiembre respecto a los sueldos de agosto. Según el sindicato, este ajuste se aplica a todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto las habituales como las adicionales, ya sean remunerativas o no. Así, el salario básico para un nuevo empleado en el sector bancario se establece en $1.525.889,94.

Asimismo, por el bono del Día del Bancario, se acordó una actualización que lo fija en $1.295.892,40, a ser abonado en noviembre, y que se ajustará automáticamente con la inflación de octubre.

En el gremio de la construcción, no se anticipan aumentos salariales para los trabajadores de la construcción, tras el ajuste del 9% aplicado bimestralmente durante agosto y septiembre. Sin embargo, se ha confirmado que los empleados bajo el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 545/08, que trabajan en proyectos en yacimientos gasíferos y petrolíferos, recibirán un incremento junto a una suma no remunerativa. De esta manera, los aumentos serán para septiembre de un 6% retroactivo, a cobrarse a inicios de noviembre. En octubre, un 6% a cobrarse a inicios de noviembre y en noviembre, un 6% a cobrarse a inicios de diciembre.

Este último 6% no remunerativo se convertirá en remunerativo a partir de diciembre de 2024, lo que significa que se integrará a los salarios básicos a partir de enero del próximo año, afectando también el cálculo de aguinaldos y vacaciones.

Además, la UOCRA ha conseguido el pago de un aumento no remunerativo del 36,2% para los trabajadores petroleros de la construcción, que se hará efectivo en noviembre.

En cuanto a camioneros, recibirán la segunda cuota del ajuste acordado en agosto. Por lo tanto, en octubre, los conductores de primera categoría tendrán un ingreso mensual que superará los $600.000, además de recibir $26.691,14 por jornada trabajada.

Por otra parte, también hubo aumentos salariales en las diferentes fuerzas. La Armada y la Policía de Establecimientos Navales recibirán un aumento salarial que beneficiará a la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea. Este incremento totaliza un 8%, el cual se distribuirá en dos partes, correspondiente a los salarios de septiembre y octubre. Cabe recordar que la primera parte ya fue abonada a principios de octubre, mientras que la segunda comenzará a pagarse a partir del 1° de noviembre. Así, el aumento de septiembre fue del 2%, y el de octubre del 6%.

Con respecto a la Policía Federal, a partir de noviembre el Comisario General percibirá $2.333.150,49, mientras que el Comisario Mayor recibirá $2.121.045,90. El Comisario Inspector tendrá un sueldo de $1.870.123,47, y el Comisario, $1.491.347,25.

Los Subcomisarios ganarán $1.221.284,07, y el Principal, $1.023.452,37. Otros rangos como el Inspector recibirán $931.901,61, y el Subinspector, $847.183,28. Además, el Ayudante tendrá un sueldo de $770.166,62, mientras que los Suboficiales en diferentes categorías verán sus salarios de la siguiente manera: el Suboficial Mayor ganará $1.377.844,09, el Suboficial Auxiliar $1.252.585,54 y el Suboficial Escribiente $1.138.714,13.

En cuanto a los Sargentos, el Sargento Primero recibirá $1.035.194,66 y el Sargento, $941.086,06. Por su parte, el Cabo Primero tendrá un salario de $855.532,78 y el Cabo $777.757,07.

Los Agentes percibirán $707.051,88, mientras que los Aspirantes ganarán $540.623,90. Los Cadetes de 3er curso recibirán $530.555,98, y aquellos de 2° y 1° curso, $508.064,12. Finalmente, los Capellanes, dependiendo de su rango, verán sus sueldos establecidos en $1.255.555,97 para el Capellán General, $955.896,33 para el Capellán Principal y $853.314,76 para el Capellán.

En Gendarmería Nacional también habrá ajuste salarial en noviembre. El Comandante General percibirá $2.121.872,69, mientras que el Comandante Mayor recibirá $1.931.635,83. El Comandante Principal tendrá un sueldo de $1.734.082,17 y el Comandante $1.426.776,46. Los segundos comandantes ganarán $1.170.688,38, y el Primer Alférez percibirá $987.768,33.

Los Alféreces recibirán $877.470,49, y los Subalféreces $797.700,45. Los Suboficiales también tendrán un aumento significativo: el Suboficial Mayor ganará $1.234.370,10 y el Suboficial Principal $1.117.077,08. Los Sargentos Ayudantes percibirán $1.015.524,63, el Sargento Primero ganará $923.204,18, y el Sargento recibirá $839.276,53. Por último, los Cabos tendrán su salario fijado en $762.978,69 para el Cabo Primero y $693.616,94 para el Cabo. Los Gendarmes recibirán $630.560,87, mientras que los Gendarmes II ganarán $573.237,14.

