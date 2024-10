Jubilados y pensionados recibirán bono y aumento en noviembre: de cuánto será

El Gobierno Nacional confirmó este jueves que se pagará un nuevo bono extraordinario a jubilados y pensionados.

Según se oficializó, el bono será de $70.000 y será pagado a fines del mes de noviembre, y está destinado a los titulares de prestaciones contributivas bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), así como a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas.

En el Decreto 965/2024 se aclara que el bono se otorgará a aquellos cuyo ingreso total no supere el haber mínimo previsional garantizado, mientras que, para aquellos que superen esa base, el monto se ajustará para alcanzar un tope específico.

Tendrá carácter no remunerativo, no será susceptible de descuentos y no se computará para otros conceptos.

Confirmaron descuentos salariales para estatales en Río Negro ante el paro de ATE

Además del bono, en noviembre los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 3,47% en sus haberes, aplicado según la nueva modalidad de actualización mensual de haberes jubilatorios, que toma en cuenta la inflación del antepenúltimo mes; en este caso, la de septiembre.

Con esta suba, la jubilación mínima pasará de $244.398 a $252.798, mientras que la jubilación máxima subirá de $1.644.411 a $1.701.094, así quedó establecido en la Resolución 979/2024 publicada en el Boletín Oficial, asegura que “ningún jubilado percibirá menos de $322.798″, incluido el bono.

Aumento para empleados de comercio: ¿Cuánto cobrarán en noviembre?

Con información de NA, redactado y editado por periodista de ADNSUR.